【本報訊】武漢肺炎疫情肆虐全球，至今仍未成功研發有效疫苗，惟醫學界發現武肺確診者身體會製造抗體對抗病毒，而經由康復者捐出的「恢復血漿」能有效治療武肺重症患者。不過，要符合捐「恢復血漿」的條件有不少限制，有一名在第二波疫情由英國返港的武肺康復者因感內疚，主動捐了三次「恢復血漿」，給予醫護「武器」救人。

捐贈者需為男性

在英國留學的Jacky今年初返港後確診武肺，須入院接受治療。他認為自己確診加重了本港醫療系統的負擔，感到愧疚，故康復後發現身體有抗體適合捐「恢復血漿」，即主動捐了三次「恢復血漿」，份量足夠協助三名武肺重症患者治療，他希望給予醫護「武器」拯救病人。

香港大學內科學系臨床教授孔繁毅表示，「恢復血漿」治療成效佳，無明顯副作用，惟在篩選捐贈康復者上有不少限制，包括必須為健康男性，年齡介乎18至60歲，抗體水平達到1：80或以上，即將血漿稀釋80倍後仍有效抑制病毒。他指出，由於女性若曾經懷孕，懷孕時的抗體可能會誘發病人出現肺部問題，故暫時只接受男性康復者血漿。

孔繁毅指，普遍越重症的武肺患者，其體內產生的抗體濃度便越高，合適者每兩星期可捐一次，「但三個月後量度唔到抗體，就唔再適合捐」。

他表示，現時捐贈「恢復血漿」反應頗熱烈，有康復者捐了五次，每包「恢復血漿」在冷藏下可有效保存一年，現時剩餘的「恢復血漿」數量足夠約40位武肺重症患者使用，一旦出現第四波疫情，他希望這批「恢復血漿」能派上用場。