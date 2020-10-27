雙賊爆竊夾公仔機掠愛麗絲

【本報訊】夾公仔熱潮方興未艾，因24小時開放兼無店員駐場，成賊人爆竊目標。過去半年本港發生至少12宗同類型爆竊案，部份仍未破案，其中兩間夾公仔店更連續兩日疑遭同一幫「爆機二人組」爆竊，店主促警方正視有關爆竊案。

本月20日清晨近6時，兩賊闖入旺角荔枝角道一間夾公仔店，撬毀夾公仔機，掠去30盒共值1.3萬元模型。夾公仔機租戶彭先生提供當日閉路電視片段，可見兩名戴鴨嘴帽及口罩男賊在店內徘徊，其中一人持尼龍袋，不斷嘗試用鎖匙開公仔機門鎖，又多次以螺絲批撬門。另一賊則從外套取出大剪刀，剪開屬於彭的公仔機門鎖，兩賊即時將機內模型放入尼龍袋，包括迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》角色愛麗絲的Q posket Doll，兩分鐘內掃走所有模型後奪門而去，彭發現後報警求助。

近月多宗 場主斥警調查進度慢

彭事後與其他場主商討對策期間，發現另一區有場主前一天亦遭兩賊爆竊，閉路電視片段顯示兩賊衣着及特徵與爆竊彭先生的賊人幾乎一樣。警方亦向彭指，該兩賊自8月多次爆竊夾公仔機店，警方正在調查。

彭慨嘆經營夾公仔機店乏保障，「要自己孭上身，除非去有通宵場務嘅場租機。」業界防盜方法多為安裝防盜警報，或轉用較堅固門鎖。他指近月發生多宗同類爆竊案，惟警方調查進度緩慢，部份仍未破案，「唔好以為公仔舖嘅嘢唔值錢就坐視不理，我唔想再有下一個受害者！」