Now新聞陳鐵彪不滿河蟹事件廣傳 部門主管質疑決定憂損公信力：唔想成為另一個TVB

Now新聞台日前疑現高層「河蟹」報道，與中聯辦關係密切的新聞部主管陳鐵彪，被指下令要求刪去教育界立法會議員葉建源評論港大副校長候選人申作軍疑是中共黨員的片段。據知，Now新聞台高中層今在會議上商討事件，多個部門主管質疑將該報道下架的需要，強調不希望破壞新聞台公信力，「唔想成為另一個TVB」。陳鐵彪則堅持該報道有問題，亦對事件在外廣泛流傳感到不滿。《蘋果》多次致電陳鐵彪均未獲回覆。

日前兩名清華大學學者獲推薦出任港大兩個副校長職位，其中之一的申作軍被指是清華系黨委委員。Now新聞台曾於周五（23日）晚播放教育界立法會議員葉建源回應事件的片段，於新聞App亦有以題為「葉建源：冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」作報道。惟據消息指，新聞部主管陳鐵彪繞過採訪主任，於周六（24日）凌晨及早上，兩度致電下令刪去該新聞片段，當中包括要求Now新聞App負責人將該新聞下架。陳早前回應《眾新聞》時曾指「我認為不適合咪落架囉！」

據知，Now新聞台高中層今於例行會議上商討事件，各部門主管及採訪主任均有出席。消息人士向《蘋果》表示，會議起初氣氛不錯，但後來討論變得激動。會上多名部門主管均質疑此新聞是否有下架的需要，亦認為陳鐵彪未有通知採訪主任，便直接向相關同事下指令，有「做壞規矩」之嫌。

有採訪主任於會議上指出，當日眾多傳媒之中，只有無綫新聞未有報道葉建源的回應，證明該新聞屬於行業基本和標準操作，強調不想破壞Now新聞台公信力，並指「唔想成為另一個TVB」。

陳鐵彪堅稱該報道「有問題」

陳鐵彪則在會議上堅持該篇新聞「有問題」，亦對刪去報道一事在社會廣泛流傳感到不滿，令他成為焦點以及惹來抨擊。最終各部門決定，日後如對任何新聞有意見，需先提出再集體討論。討論後由採訪主任向下屬落指令，避免有人一錘定音。

消息人士指，事件令Now新聞部各部門員工感到不滿，尤以港聞組前線記者為甚，擔心日後再有同類事件發生，亦有員工希望管理層珍惜前線記者在過去一段時間努力累積而得來的公信力。

另外，Now TV昨日以《回應有關新聞台一則港大擬委聘兩名清華教授的評論》為題發聲明，指有關新聞播出後「得悉部份內容需待進一步核實，因而基於審慎原則作出若干編輯改動」，又指「港大校方亦在當天的回應聲明中指出有媒體的報道錯誤」。消息人士向《蘋果》表示，這篇聲明以「Now TV」名義發出，而並非如以往所用的「Now新聞台」，認為事件或會發酵至驚動Now TV管理層。

日前兩名清華大學學者獲推薦出任港大兩個副校長職位，分別為申作軍及宮鵬，其中申作軍被指是清華系黨委委員。葉建源於周五（23日）於立法會向記者評論事件，當時指「我哋唔係話歧視某一種背景，但係如果情況唔能夠令大家有信心，個（中共）黨員身份會影響到佢喺大學嘅工作、做法、方向，咁佢可能好多事情都要聽黨嘅指揮，咁呢個會對學術自由、對大學發展構成影響」。在報道被抽起後，葉曾指自己當日評論審慎客觀，自己並未有指控申作軍為黨員，只認為港大須就申作軍身份作澄清。

早前報道：Now新聞台陳鐵彪兩令刪港大副校候選人疑中共黨員報道 曾任TVB高層熟中聯辦

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