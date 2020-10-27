推新計劃支援抗爭者遭狙擊 612基金發聲明反擊：信託人未收分毫

支援反送中示威者的「612人道支援基金」，其信託人之一的大律師吳靄儀日前在《蘋果》撰文，講述基金財政狀況和「第二位大律師」資助計劃，隨即惹來部份疑似「5毛」的中共打手批評。基金今日（27日）發聲明指，包括吳靄儀在內的基金信託人全都從未收取過分毫，並再闡明「第二位大律師」計劃的詳情。

基金之財務財告及工作簡報（按此）

區域法院案件「第二位大律師」資助計劃（按此）

吳靄儀日前撰文報告，指基金現時存款約3,600萬元，由於法律支援費用龐大，她籲「需要市民一如既往，不離不棄繼續支持」。同時，她亦表示基金將撥出約1,500萬元推出「第二位大律師」資助計劃，認為有助已與當事人建立互信的大律師繼續支援，並讓年輕律師建立經驗。

然而吳靄儀交代詳情後，有疑為「5毛」的網絡打手在網絡發佈短片，指控612基金及另一協助被捕示威者的星火同盟為「食盡手足鮮血」的「詐騙集團」，又點名批評吳靄儀「仲想繼續呃錢」。

吳靄儀文章：612基金財政狀況

截至今年8.31 協助2,099名被捕人士及806名被告

612基金今日發聲明指，基金信託人陳日君樞機、吳靄儀、許寶強教授、何秀蘭和何韻詩，負責管理基金及審批個案，而他們均為義務性質，「從未收取任何津貼、薪酬或費用」。

而截至今年8月31日，基金已協助2,099名被捕人士和806名被告，涉及的法律用包括在裁判法院提堂和正審，在區域法院、高等法院或上訴庭的法援分擔費，向高院申請申保釋的費用，及醫療報告和專家證人費用，合共6,052萬元。

同時，聲明亦再解釋推出「第二位大律師」資助計劃的原因，指出計劃讓已獲法援的被告，可以保留在案件初期已為其服務，並已建立信任關係的大律師留在其法律團隊，以繼續支援被告。

聲明亦附上有關計劃的詳細文件，與及基金的詳細財務報告和工作簡報。最後基金強調冀聲明「以正視聽，並衷心感謝市民一直透過基金支援於反送中運動被捕、被告及受傷的人士。」

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