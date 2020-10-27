車CAM拍下3警押走鍾翰林 傳4前學生動源成員尋庇護不果 美領館：未有任何回應

3名前學生動源成員今早被捕，其中前召集人鍾翰林今早（27日）前往美國駐港總領事館尋求政治庇護時，疑被多名警方國安處人員帶走，至今音訊全無。《南華早報》披露一條疑似鍾翰林被帶走的行車記錄儀片段，拍到鍾被3名男子帶走，其中兩人按着鍾的頸部和雙手。

另外，多間傳媒引述消息指，有4名前學生動源成員今午到美國駐港總領事館尋求庇護，惟未能入內。

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今早被捕的前學生動源成員召集人鍾翰林，原定今日到警署報到，由於他擔心「有入無出」，故早前已向居英港人組織Friends of Hong Kong求助。該組織協助他向美國駐港總領事館尋求政治庇護，惟今早雙方失去聯絡。

該組織表示，鍾翰林今早曾到美領館附近的聖約翰大廈一間咖啡店坐下，並曾指發現自己被人跟蹤，於早上約8時15分便失去聯絡。據知鍾現正被扣留在中區警署。另外兩名前學生動源成員何忻諾及陳渭賢，同樣於今午2時許於警署報到期間被捕。

4名前學生動源成員美領館尋庇護 至少一人涉反送中控罪

《南華早報》發佈一條行車記錄儀片段，當中拍到鍾翰林被帶走的過程。片段顯示的地點正正是美領館附近、山頂纜車站旁的纜車里，身穿黑衣的鍾翰林被3名疑為警方國安處的人員帶走，其中兩人手按着鍾的頸部和雙手，另一名身穿白色外套的男子則手執一個黑色背包，並邊行邊講電話。

另外，多間傳媒引述消息指，在鍾翰林、何忻諾及陳渭賢被捕後，另有4名前學生動源成員到美國駐港總領事館尋求庇護。《南早》取得另一條4人經花園道欲到美領的片段，並在進入領事館前與保安員交談，不過最終被拒入內。

有消息指他們正尋求庇護，當中至少一人面對與去年反送中運動相關的控罪。有線新聞亦引述消息指，4人並未能進入領事館。

國際公約：領事館範圍屬派遣國領土 免受派駐地法律制裁

對於有傳媒報道指，有4人於今午進入美領館尋求庇護，美領館發言人回應指，現暫未有任何回應。至於鍾翰林今早同樣想進入美領館，卻被警方國安處人員拘捕，發言人同樣指，今日對此沒有回應。

有法律界人士指出，根據國際公約，領事館範圍被視為派遣國的領土，免受派駐地的法律制裁，換言之，(如有港人到美領館尋求庇護)，香港政府和警方可以要求美領館交人，但是否交人則視乎美國做法，而除非得到美領館同意，否則警方等執法機構不能內進。

該法律界人士以《維基解密》創辦人阿桑奇為例，指2012年阿桑奇到厄瓜多爾駐英國倫敦大使館尋求庇護，隨後便在大使館內居住了7年，至去年才被大使館驅逐。至於今次若有4名港人到美領館尋求庇護，會否獲批亦是視乎美國方面。

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