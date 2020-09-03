港版國安法︱南早：港人尋外國庇護創近年新高 澳洲升至136宗 加拿大激增近兩倍

港人到外國尋求庇護的數字創近年新高，目的地以澳洲為首。根據《南華早報》向5個國家查詢，單是2020年，便有136名香港人向澳洲尋求庇護，較2019年116人，上升近兩成，港人向加拿大尋求庇護的宗數亦勁升近178%。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿指，港人在惶恐下，惟有投奔其他地方避難。

根據《南早》向5個國家查詢香港人尋求當地庇護的數字，澳洲是港人尋求庇護的最熱門地方。在2018年，港人向澳洲申請的庇護數字只有50宗，到反修例運動爆發的2019年，數字急升逾1.3倍至116宗。2020尚有兩個月才完結，但今年庇護申請宗數已有136宗。

另一個較多人申請庇護的國家為加拿大， 2020年共有25人申請庇護，這較2019年的9人勁升近2倍，2018年的申請人數僅得2人。

至於剛向港人提供BNO移民計劃的英國，2020年共有14人向英國申請庇護，較2019年13人微升。今年紐西蘭和德國分別接獲3宗和2宗申請。

報道引述澳港聯發言人Dennis Chan指，年初已留意到庇護申請的宗數勁升，但他指出由於澳洲因為武漢肺炎關閉邊境，現時澳洲只接受已在當地的人士申請庇護。

劉慧卿：加拿大國會考慮放寬港人簽證

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿接受查詢表示，港人到海外尋求庇護人數增加，反映「香港社會好煩，令市民覺得惶恐」，令市民要逃離香港。她指澳洲早前放寬港人工作及學生簽證協助港人申請移民，加拿大國會也正積極考慮有關政策。

她透露，民主黨國際事務委員會今早與英國領事館人員會面，對方表示英國相關的BNO持有人移民計劃，將於明年1月底接受申請，一個家庭中只要有一人持BNO護照，其直系親屬也合資格一同參與計劃，「可以行呢個（方法）就唔使申請政治庇護」。

她亦向對方反映，希望英方審批有關申請時，可給予被捕或被檢控人士機會作出陳述，「依家一般（被捕者）冇得見」，並引述英領館指對有關個案的立場，「和平表達（示威者）會小心去睇（申請），唔係和平嗰啲就麻煩啲」。她稱，尋求政治庇護則另當別論，但英方也表明內政部審批十分嚴格。

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