巴士情殺案 工程師住公屋感自卑擔心女友看不起

年輕男土木工程師疑控制慾強兼妒忌心重，不滿升讀大學的女友參加Ocamp兼提出分手，以性愛片作威脅圖迫女友就範，及後更在巴士上狂插女方33刀致死。工程師否認謀殺罪，案件今日續審。控方讀出被告多份精神科報告，指被告因工作不如同學，人工低於市價二、三千元，因而感到自卑，又擔心住在私樓的死者會看不起居於公屋的他。報告又透露，被告曾因召妓而擔心感染愛滋，一度花費3萬元購買藥物。

被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在柴灣一架118號城巴上謀殺20歲女友李倩姮。控方今讀出多份被告的精神科專家被告。法官金貝理向陪審團解釋，報告的內容並非本案的同意案情，而是依賴其他人口述、再由專家憑他們的專業判斷而寫成。

形容自己行兇過程「好兇殘好血腥」

精神科醫生黃以謙去年9月19日曾於荔枝角收押所與被告會面，被告稱對案發經過毫無印象，只記得案發當日曾搭的士到死者位於小西灣藍灣半島的住所。至於買刀以至巴士上殺人的經過則毫無印象，接下來的記憶已是在醫院醒來後。

當被告觀看在日本城買刀、以及巴士上行兇的閉路電視片段後，被告自言「震驚」，形容事件「好兇殘好血腥」，又稱自己從沒想過使用暴力，對自己的行為無法解釋。被告估計自己買刀是為了自殺，「估計以死相脅，如果Annie（死者）要分手，驚佢唔要我」，並謂不知道兩人當時在巴士上傾談什麼。

被告透露與家人同住，但和父母關係疏離。連同死者在內，被告過往共有四段戀愛史。被告曾因分手而有自殺念頭。他又向醫生透露，很擔心在酒店開房會染上愛滋病，因而強迫自己不斷洗手。被告又自言很擔心女友會認識其他男朋友，一度以死要脅。

至於本案死者，被告透露，2016年7月認識對方，兩人隨即成為情侶。被告形容死者「善良、可愛、單純」，但幾個月後，被告自言感到不安全，不斷追蹤死者的位置及正在做甚麼。

精神科醫生認為被告患強迫症

被告使用電話應用程式「Find My Phone」以追蹤死者的GPS，並不時要求死者使用「Snapchat」拍攝她身處位置，然後將相片傳送給被告。被告自言自卑，不信任死者，擔心居住在私人樓宇的死者會看不起居住公屋的他，以及看不起身為基層的父母，但他承認死者從沒表達有關想法。

當被問及Ocamp事宜時，被告形容Ocamp「淫亂」，擔心有其他男子對死者心懷不軌，但他無法提出證據。當死者提出分手時，被告更曾揚言「我寧願行街俾車撞死」，又曾經以跳樓作要脅。

黃醫生認為被告患有強迫症，不斷重複做某件事，有時無法控制自己，並指他擔心因使用酒店而感染愛滋病的想法並不合理。醫生直言，強迫症並非精神障礙，不會影響患者的思維或判斷力等。此外，黃醫生認為被告並無抑鬱，有可能患有邊緣型人格障礙，有時會感到憤怒、焦慮及沮喪。

被告事發後被送往東區醫院，及後被轉送青山醫院及小欖精神病治療中心。控方讀出多家醫院的精神科醫生報告，分別認為被告患有抑鬱及強迫症等。被告向醫生稱家族沒有精神科病史，但透露與家人關係欠佳，過往曾萌生自殺念頭，與朋友傾談後情緒好轉。此外，被告對自己的前途感到困惑，畢業後雖找到工作，但不如同屆同學，且人工低於市價二、三千元。耹訊繼續。

【案件編號：HCCC329/18】

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