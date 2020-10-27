武漢肺炎︱酒吧放寬「食正」萬聖節 業界料周末「報復式消費」增3成生意

政府宣佈本周五放寬社交距離措施，餐廳和酒吧等可營業至凌晨2點，酒吧由最多2人一枱增至4人一枱；食肆則由4人一枱增至6人。有關處所可進行現場表演和跳舞活動等，但表演者須戴上口罩，至於4人限聚令和口罩令等仍然維持。有酒吧業說，放寬措施「食正」萬聖節，預計市民本周末將「報復式消費」到酒吧消遣，生意可增加3成；亦有食肆負責人認為，放寬同枱人數方便一家人用膳，但擔心限聚令仍維持，會減低市民外出消費意欲。

新一輪社交距離措施本周五起放寬，酒吧業協會副主席錢雋永說歡迎放寬措施。他說，現時酒吧只可營業至凌晨12時，酒吧夠鐘就要「趕客」走，令員工和客人也不高興，生意額只得平時的一半，「酒吧業係有生意冇得做」。

業界料生意可回復平日的8成：唔使再蝕錢

錢說，酒吧大多客人會消遣至凌晨2點，新措施允許酒吧營業至凌晨2點，「起碼唔使趕客走，差好遠，啲客都唔會再投訴、唔會再同同事有衝突」，預計可起碼增加3成生意，回復至平日的8成，「變相酒吧唔使再蝕錢」。

他續指，酒吧內有不少大枱供大班客人消遣，「如果得嗰2個人（一枱），我哋又唔係餐廳，又唔係做情侶生意，得2個人坐係好難做。所以放寬到4人（一枱）幫助好多，一班朋友落嚟吹水、飲酒、睇波都得」。

錢說，新措施本周五起生效是「食正萬聖節」，相信過去疫情不少人留港多時「好悶」，「一定出嚟玩」，預計屆時將出現「報復式消費」，「可以玩到咁夜，梗係開心啦」，對今年萬聖節酒吧生意感樂觀，預計較去年受社會氣氛影響的萬聖節，生意可多一至兩成。

至於現場表演等可以恢復，他則指，業界未必可趕及萬聖節籌備表演，但現場表演有一定風險，料業界將小心處理。

蘭桂坊協會預料萬聖節營業額較去年增6成

蘭桂坊協會總監張素媚同樣表示歡迎當局新一輪放寬。張指，本周末是一年一度的萬聖節，屬酒吧旺季，有助推動生意，料放寬後的整體營業額會較上周六上升3成，較去年萬聖節增加5至6成。

針對酒客邊飲邊閒聊習慣，張直言，酒客「飲兩啖唞一唞，除口罩係okay，但傾偈時唔好口水周圍噴」，故已要求前線人員現場觀察，當顧客傾談時會主動上前提醒將口罩戴好。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議酒客不除罩用飲管飲酒，她指，做法勢在必行，但前提是酒客、酒吧都樂意接受，「大家一場開心嚟玩，用飲管都要可以好Chill咁飲」，故料仍需與業界商討做法，不會在本周內實行。

張續指，到訪的酒客入座時亦須填電子健康申報表，方便在有需要時追蹤到訪者，並會建議客人盡量用電子點單、電子埋單，減少近距離接觸。她指，蘭桂坊協會已與會員商討好，將建議前線人員包括調酒師、接待員和保安等，於本周內完成武漢肺炎病毒檢測，使訪客玩得更安心。

中小企食店聯盟促放寬至10人一枱

火鍋店「616七桌子」合夥人、中小企食店聯盟召集人林瑞華說，放寬食肆等處所的經營限制是好事，但過去兩星期本地確診宗數已經偏低，認為政府太遲放寬。他指，本周末適逢萬聖節，料放寬措施對酒吧業刺激較大，「（餐廳）最重要可以坐到6人一枱，起碼一家人食飯都容易啲，分兩枱都可坐多啲人」。

林估計餐飲業界，尤其中小企餐廳可因此恢復平日的8成生意，認為現時疫情放緩，政府可稍後進一步放寬營業時間、同枱人數增至8至10人，有利酒樓酒家等有較多大枱的食肆。他續指，政府放寬食肆等處所營業限制，又放寬本地旅遊，「但限聚令仲係4個人呢？」批評限聚令維持會減低市民外出意欲，無助刺激消費。

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