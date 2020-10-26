天文台料莫拉菲升級強颱風 外圍雲帶掃港連日落雨 專家解構奎明效應

乾燥的東北季候風持續支配華南，連日天晴乾燥，秋意越見濃厚。近日適逢重陽，更吸引不少人登高，但未來幾日若外出，要留意天氣轉差。天文台預計，風暴「莫拉菲」周二（27日）將增強為強颱風，雖在香港以南900公里外掠過，但其外圍雲帶會波及本港，周三至五有雨。原來這些雨帶是因風暴的濕暖氣流與內陸季候風的清涼氣流在沿岸相遇而形成，有研究稱此現象為「奎明效應」。

莫拉菲周一下午5時集結在香港東南偏南約1,080公里，中心風力增至時速145公里，達到颱風級上限。天文台預料它以時速約22公里西移，橫過南海中南部；周二進一步增強為中心風力達時速165公里的強颱風，在香港以南900公里外掠過，周三登陸越南中部。

雖然莫拉菲距離香港甚遠，但天文台預計，其外圍雲帶會逐漸覆蓋至華南沿岸，本港隨後兩三日雲量增多及有幾陣雨。而由於莫拉菲這南海低壓靠近大陸高壓，兩者間的氣壓變化更明顯（氣壓梯度增加），加大本港的風勢；天文台預測周二至四離岸海域及高地間中吹6級強風。

風暴濕暖氣流VS清涼季風 相撞變雨帶

南海熱帶氣旋半徑一般有300至400公里闊，即進入本港400公里內，香港才可能受其雨區影響；但在秋冬季，當東北季候風南下時，南海中部恰巧有熱帶氣旋經過，即使風暴遠至800公里外，本港也可能下雨。皇家海軍少校奎明（Michael J. Cuming）在上世紀60年代派駐皇家天文台時研究此現象，並在1968年發表報告說明，故這現象後來命名為奎明效應。

當熱帶氣旋由東向西移、橫過南海中部，而且中心掠過香港以南，進入北緯13至16°、東經110至115°的範圍（又稱「奎明範圍」），即西沙群島以南附近海域，其溫暖濕潤的東南風可能與較涼的東北季候風相遇，水汽被迫抬升至高空，凝結成一道類似鋒面的雲帶，令華南沿岸天氣不穩定，增加香港下雨的機會。

以往多次有熱帶氣旋進入奎明範圍時，本港均落雨；今次莫拉菲亦將如是，多個氣象部門均預測它會進入奎明範圍。天文台科學主任梁麗儷回覆《蘋果》查詢時指，今次影響香港的雨帶，其形成機制與奎明效應相似。她又指，雖然今次南下的東北季風較乾燥，但由於莫拉菲的路徑不太靠近本港，未至於被季風「陰乾」而減弱，反而受惠於仍較溫暖海面而增強。

天文台早前強調，即使當東北季候風南下時，南海中部恰巧有風暴經過，也不一定引發奎明效應，因季候風的冷空氣與風暴濕暖的東南風相遇時，兩股氣流均要明顯和持續，而且勢力相當，才能在華南沿岸觸發雨區，令本港有機會落雨。而且奎明效應只是從有限案例歸納出來的統計結果，在實際個案中，亦發現有熱帶氣旋即使進入奎明效應的特定範圍，本港仍沒有下雨。

記者 李鈺廷

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