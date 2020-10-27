導師藏伸縮棍煙霧彈被控 透露感染愛滋病毒 隨身攜帶急救用品

反修例運動去年11月遍地開花期間，一名男導師在元朗被捕，被搜出身藏伸縮棍、雷射筆、煙霧餅及鐵釘等物，被控在公眾地方管有攻擊性武器以及管有適合作非法用途工具罪。案件今於屯門裁判法庭開審，被告自辯稱擔任興趣班導師，教班時需要用雷射筆照射黑板；又透露因感染愛滋病毒（HIV），為免擦損時血液或分泌傷口感染，會隨身攜帶急救用品，以便隨時處理傷口。

報稱為興趣班導師的麥姓被告（54歲），被指於去年11月15日在元朗青山公路元朗段行人路管有攻擊性武器，即一支長10厘米的黑色可伸縮棍及兩支黑色雷射筆。他另被指於同日同地管有11個煙餅、兩個火機、一捲鐵線、一把剪鉗、兩把剪刀、62粒鐵釘、40條膠管、一條膠管連鐵釘、一條鐵索帶及一樽辣椒水。案件由署理主任裁判官張潔宜審理。

警員姚廣昌（音譯）供稱，案發當日駐守元朗警署並身穿軍裝執勤，晚上9時32分接報指有數十人在元朗太子珠寶店外聚集，遂乘警車到場進行驅趕。姚指聚集人士看見警車後隨即四散，警車於同益大廈後港停車後，姚以及十多名同僚下車追捕逃跑的人士。姚跑至國華大廈附近後巷，當時身穿淺色衫的被告由巷口跑出馬路。被告奔跑時跌倒，姚遂上前制服他；由於被告掙扎，姚遂為他鎖上手銬。

姚替被告搜身後，在其背囊及手持的兩個袋子內搜出涉案物品，繼而宣佈拘捕被告。大約晚上10時，姚與同僚押解被告上警車，並駛回元朗警署。被告會見值日官時，對方看見被告的雙手手肘及右膝擦損，詢問被告是否需要求醫。辯方盤問指出，其實是被告主動提出需要就醫，而非由值日官詢問，姚否認。

政府爆炸課處理炸彈主任盧秉善Adam Alexander Roberts供稱，涉案煙霧餅能釋放煙火性質的煙霧，包含持久自燃的成份。辯方盤問盧秉善，指食雪茄、廟宇中點香以及燃點蚊香均會釋放煙霧，其性質與煙霧餅有何分別。盧秉善指上述物品需要氧氣才能燃燒，並非自燃性質，但煙霧餅釋放煙霧後，即使放進水中，仍然能持續自燃。裁判官裁定案件表面證供成立。

被告自辯稱，他是手工藝興趣班導師，包括教導自製護膚品、繪畫、攝影、香水製作等手工藝，他亦義務教導排球。他居於案發地點附近，案發當日下午2時至5時，他於體育館打排球，當時攜帶多種醫療用品，包括生理鹽水、膠布、藥水等。被告解釋，因他帶有愛滋病毒，為免擦損時傷口受感染，會隨身攜帶急救用品以防萬一。被告又指他會攜帶雷射筆，以便教班時照射黑板。

【案件編號：TMCC2208/19】

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