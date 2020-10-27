三畫作西九歸位 林祥焜遭恐嚇

【本報訊】深水埗西九龍中心外牆早前掛起六幅知名漫畫插畫家林祥焜創作的少女漫畫廣告，引起民建聯區議員劉佩玉等人投訴意識不良，廣告其後因颱風下架，昨凌晨其中三幅廣告重新掛起。及後林在facebook收到陌生人私訊，內容涉「深水埗嘅話事人係邊個呢，小心」等恐嚇語句，他籲發送人多做有意義的事，「呢件事係好平常嘅商業策略，唔好咩事都牽涉政治先」。

fb留言「小心人多車多」

繼日前甘小文創作的三幅肥婆四、哨牙珍及惡搞版林祥焜漫畫廣告掛上西九龍中心外牆後，林祥焜已預告尚有驚喜。昨凌晨，早前因颱風「浪卡」被下架的其中三幅林的作品重新歸位，包括兩幅泳裝及一幅校服少女漫畫。林稱，順應民意再度掛上三幅較受歡迎漫畫，又指每樣作品都有人欣賞或不喜歡，不多作評論，強調廣告已送交淫褻物品審裁處。

但至早上11時許，林在fb發帖及訊息截圖，有一位使用女性頭像、名為「陳浩」的人私訊林稱，「香港不是安全的地方，我香港朋友很好客，會來找你，飲杯茶吃個包。深水埗嘅話事人係邊個呢。小心，人多車多。」惹起巿民關注。

林回覆本報說不認識發訊人，對突然收到恐嚇訊息有點愕然，認為對方做法愚蠢，建議他多做有意義的事。林會提高警覺保護自己及家人安全，但沒就事件報案。

不少市民昨到西九龍中心「打卡」，林在fb留言多謝香港人：「我看到了香港人久違了的笑容……能夠用畫筆帶畀大家驚喜同歡笑，係我哋漫畫家嘅榮幸！」有市民更帶備專業相機為六幅漫畫拍照。