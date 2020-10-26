村屋變宮殿　擴建7,000呎錦鯉池

【本報訊】富臨集團行政總裁楊維的元朗錦壆路住所「維苑」，上世紀70年代只是普通農地及每層700呎的村屋，歷年來卻不斷違規擴建發水，室內空間無限延伸之餘，至今更被改裝成「富豪宮殿」，籃球場、泳池、大草地等設施一應俱全，更設約7,000呎巨型錦鯉池塘連池畔涼亭。

楊的住所被錦綉花園大道旁的車房工場包圍，在外難以察覺，不過越過圍牆的另一邊便如同另一世界。甫進「維苑」大閘，設有一個大型石裝飾，地上全鋪上花紋石板；左邊是標準籃球場，右邊是大型花園，所有樹木灌木的擺位均經設計修剪。

村屋A和村屋B的中間是一個約千呎私人泳池，池邊種有棕櫚樹，另一邊是大草地，放有小童用戶外遊樂設施，可「捐山窿」及「瀡滑梯」。

最奢華是村屋C外的巨型錦鯉池塘，估計面積約7,000呎，池內養滿錦鯉，池畔有中式涼亭，周邊被綠色植物環繞，涼亭旁有小木船。

陳劍青促用新科技查僭建

本土研究社成員陳劍青指，涉事物業的僭建情況「驚人」，屋主幾乎是按其構想功能將室內、室外空間向四方八面延伸，相比起一般村屋僭建，今次個案嚴重程度相當罕見，「真係無法無天」。

陳批評政府經常以「人手不足」、「務實」為由，將違規霸地、擴建等情況以「規範化」方式處理，違規者只須繳付較市價相宜的租金或罰款，被佔用的政府地或違規構建物便可繼續存在，變相助長「先霸後租」。以今次事件為例，該村屋過去已出現過擴建，政府卻只罰款了事，「變相鼓勵人以咁嘅形式周圍僭建……甚至可能招引有意僭建嘅人買入，繼續去咁做」。

陳指現今科技發達，只須配合儀器及人工智能技術，地政總署即可輕易找出建築物的僭建及擴建情況，認為署方沒理由繼續以舊有工作模式「收到投訴先去做」，又或以規範化形式「合理化呢啲僭建物存在」。