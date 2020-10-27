港大通過內地學者出任副校 學生會研採法律行動推翻結果

香港大學校委會今日（27日）開會，通過任命清華大學理學院院長宮鵬和清華大學工業工程系系主任兼黨委委員申作軍為副校長。港大學生會會長葉芷琳對結果表示失望和憤怒，認為校委會再一次無視學生的聲音和數千個聯署簽名，表決結果宣告學術和院校自主已經終結：「呢個大學唔係張翔嘅大學，呢度係屬於港大師生嘅大學」，表明不會接受是次結果，未來會諮詢法律意見及後續行動，希望推翻是次表決結果。

葉認為，是次決定和早前解僱戴耀廷的決定一樣，為港大的自主和學術自由帶來巨大衝擊，希望校長張翔不要再逃避問題，拒見師生。

另一名港大校委施文信會後受到傳媒追訪，他表示基於保密協議不會透露會議內容，但言談間透露認同有關決定。談及怎樣看待現今香港的學術自由，他就說現時香港各方面的自由均沒有受到損害，反而覺得去年的反送中運動破壞了很多東西，令他感到心痛。

11名校董會議前發聯署公開信

聯署校董表示，事件引起港大各持份者極大關注，指香港大專院校的管治制度和國內大學截然不同，並不存在任何黨委治校的安排，以確保港大的院校自主及學術自由傳統。他們又指，校委會如不理會相關合理關切而繼續有關委任程序，是損害港大長遠利益的舉措，促校委會先延後申作軍的委任議案，並參照之前推薦校長人選與大學各持份者，包括教職員、學生及校友會面的安排，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認其能在捍衞院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。

11名聯署校董包括陳家健、陳紹斌、張韻琪、趙潔儀、喬偉鋒、賴振鴻、黎藹欣、廖振華、麥東榮、李沛聰及鄧悦昕。

港大學生會下午場外靜坐

會前，港大學生會聯同校委會本科生代表李梓成到場遞交聯署信，要求校方回應三大訴求，包括校委會延遲表決並進行盡職調查、公開遴選委員會名單，及申作軍作公開政治申報。

學生會向教務長遞信後，於舉行會議的鈕魯詩樓樓下靜坐，舉起「抗議張翔扶植親信」「遴選委員會黑箱作業」等標語。其後有十多名學生加入。學生會會長葉芷琳表示，聯署僅舉行兩日便獲4,200名港大師生、校友參與，反映事件獲關注。她強調校委會不應無視師生聲音，一意孤行通過建議。

李梓成表明將在會上動議延遲表決，望確保候選人的政治背景得到考慮，符合大學利益。他形容今日的會議「關乎港大存亡」，呼籲廣大師生到場聲援。

警駐守港鐵站出口：我哋都唔想入去港大囉

據港大學生會學苑報道（按此），晚上約6時半，有20名軍裝警員於薄扶林道香港大學站A1出口對於駐守，更截查拍攝的學生記者，並向其詢問校園內的情況，更稱「我哋而家有好多人喺度，叫上面嗰啲唔好亂嚟」、「最好就和平啦，我哋都唔想入去港大囉」。

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