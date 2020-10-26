【社會追蹤】

【本報訊】香港大學校委會今日開會，表決是否任命包括疑為中共黨委的兩名清華大學教授為副校長。多個民間團體及區議員表達關注，批評校長張翔用人唯親，染紅港大。港大學生會稱今日會向校委會遞交有逾2,100名港大師生及校友簽署的聯署信，並探討可否發起法律行動。

港大將推薦兩名清華學者擔任副校長（研究）及（學術發展），人選之一的清華工業工程系系主任申作軍更被指為中共黨員，外界憂慮港大勢將染紅。

促查張翔有否利益衝突

港大學生會會長葉芷琳聯同多名區議員昨召開記者會，表明不能接受有政治聯繫的人選作為校內管理層。葉批評校方強調校園不應政治化，卻邀請有中共背景的人士擔任大學管理層，此舉等同讓中共直接操控大學。

據葉芷琳了解，今次遴選委員會過半數為內地人，有數人更是校長張翔的親信，促請校方就副校長遴選委員會作盡職調查，審視過程是否有利益衝突。她又指，若二人獲通過任命，將參與校政決策，包括是否清拆連儂牆等，「如果張翔班底喺中央管理小組逐漸擴大，未來港大嘅學術自由、院校自主，一定會土崩瓦解」，促港大延遲任命。學生會將在會議前遞交聯署信，呼籲港大學生到場聲援。

港大校委會本科生代表李梓成向本報表示，已聯絡校委會秘書要求延後開會，惟至今仍未獲答覆。李透露有其他校委同樣擔心若通過二人任命，或影響港大往後學術發展。

港大學生會前外務副會長、中西區議員彭家浩表示，港大學生對行政長官林鄭月娥任校監的校委會缺乏信心，加上過半委員為校外人士，形容校委會「淪為共產黨班子」，要求港府審視大學條例，取消特首必然出任院校校監的條款。

港大校友關注組發公開信，要求遴選委員會交代申作軍未有公開澄清是否曾任黨委所涉及的誠信問題，以及委員會有否就宮鵬被指協助中國高官的女兒入讀加州大學的傳聞進行核實工作。

本報向港大查詢會否延後校委會會議及副校長任命，對方只稱大學人事任命在通過所有程序後才會公佈。

港大校委會今日開會審議申作軍及宮鵬分別出任主管研究和學術發展的副校長一職的任命，若通過任命，兩人最快明年1月上任，任期至2026年。

香港記者協會昨發聲明，認為now新聞主管陳鐵彪日前以「個人認為不適合」為由，下令將教育界議員葉建源質疑港大副校長獲薦人申作軍為共產黨員身份的片段下架，做法罕見，令人擔心now自我審查，促陳鐵彪解釋。 now新聞發聲明指上周六有關新聞播出後，得悉部份內容需核實，基於審慎原則作出若干編輯改動。但有now新聞員工指，聲明無法解釋下架準則，直指陳鐵彪上任後「新聞部多次出事」是責無旁貸。