延任議會︱民主派斥限制議員發言 立法會主席梁君彥：議員無拉布權利

延任的立法會月初起開會，民主派透過不斷發言和點算法定人數拉布，立法會主席梁君彥上周動手「剪布」，阻止議員繼續進行辯論，惹來民主派議員不滿。多名民主派議員今（27日）日約見梁君彥，批評梁不必要限制議員發言權利，揚言情況不改善，泛民即將反擊。

民主派會議召集人、民主黨胡志偉怒斥梁君彥不尊重議員的發言權利，指梁的個人判斷令議員的發言受到不必要限制，如經常批評議員重複其他議員的意見、重複自己的意見等。而梁在會議過程中運用權力「剪布」，是不必要地限制議員發言權利。

毛孟靜指梁逼民主派「反擊」

議會陣線毛孟靜則指，若然梁君彥再限制議員的發言權，是逼民主派作出「反擊」，只會令情況越來越壞 。

梁君彥在會面後見記者，他指立法會有大量工作積壓，未來也會有20條法例和62條附屬法例準備審議，認為自己作為主席，要安排足夠時間讓議員處理餘下議程，並呼籲議員珍惜審議的時間。

對於有議員指控他裁決不公，梁引述《議事規則》45條指，主席被賦權於議員重複發言和離題時終止其發言；又引用案例指主席有權在適當時間將法案表決，強調議員沒有拉布的權力，稱立法審議法例是議員唯一的工作，堅稱裁決已經平衡各方各面。

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