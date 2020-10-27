市民自發分工　打燈買飲品

【本報訊】「好感動，估唔到香港人咁正，親身體驗到咩叫一方有難，所有人嚟支援。」大江埔村大樹下善待動物庇護站百多隻貓狗一度被山火逼近，幸得逾200人到場通宵將貓狗撤走，狗義工JoJo事後不禁感動落淚，感激香港人的無私付出。

徹夜未眠的JoJo一直留守狗場至昨日中午，她受訪時直言，前晚在網上求援，「估唔到出咗個post，咁多人嚟幫手，一直驚冇人嚟幫手」，又稱今次是大樹下善待動物庇護站第一次寵物走火警，她得知山火逼近，前日第一時間從土瓜灣進入八鄉。

JoJo大讚在場200多名熱心市民及義工，雖然素未謀面，但分工合作互相照應，「有人負責打燈（照明），有人買嘢飲嚟」，一心只為救出貓狗。JoJo感激眾人無私付出，一度感動落淚。眼見寵物全部無恙，她更不禁與狗隻情深一吻，總算鬆一口氣。

據介紹，大樹下善待動物庇護站為已登記慈善團體，創辦人早於1985年在西灣河收養流浪狗，但因收養的流浪狗數目越來越多，所以租下位於錦田的大樹下庇護站現址，同時因需要更多人照顧貓狗，於是開始組織義工來協助。

批發公司借貨倉安置

有足夠人手協助撤走貓狗，亦要有場地讓逾百隻貓狗獲得安置。借出貨倉的寵物店批發公司經理吳小姐表示，「其實唔知狗場喺呢邊，本來係返嚟睇公司，咁啱知道（狗場）咁近，咪幫手囉」。吳小姐眼見義工缺乏狗籠，更在倉庫取出20多個全新的寵物籠，拆開給義工安頓狗隻。