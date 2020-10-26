蘋論 ：中共要讓中美世代為敵嗎？（李平）

距美國總統選舉只有一星期，大選結果對美國對華政策的影響備受關注，也是特朗普與拜登交鋒的焦點之一。而中共近日對美政策表現異常強硬，中國外交部昨日宣佈制裁美國三家軍火商，中共總書記習近平上周在中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年紀念大會上的講話，更被視為最強政治動員，甚至是戰爭動員。他宣稱，抗美援朝精神「必須永續傳承、世代發揚」，這是要促成強硬對待中國的新「華盛頓共識」嗎？這是要讓中美世代為敵嗎？

重施故伎 要人民共度時艱

武漢肺炎、台灣、香港、南海、新疆等涉及中國的話題，持續在美國大選期間發酵，但國會一系列強硬法案幾乎都獲得民主黨、共和黨一致支持，以致出現新「華盛頓共識」之說。去年7月，美國100多位「中國通」發表《中國不是敵人》的公開信，否認新「華盛頓共識」的存在，試圖拯救中美關係，但武漢肺炎爆發、香港新疆台灣問題惡化，令學術界的懲罰派、脫鈎派大增。事實上，特朗普與拜登在武漢肺炎問題上的主要分歧在於國內防控，並不在於對華政策。

中共似乎也默認了新「華盛頓共識」，因此對美政策擺出硬對抗姿態，以免被自己鼓動起來的愛國主義民族主義反噬。習近平在紀念大會上的講話，不只無視韓戰是因北韓金日成政權襲擊南韓而引爆內戰和國際干預這一起因，反而指摘「帝國主義侵略者將戰爭強加了在中國人民頭上」。所謂「打破了美軍不可戰勝的神話」，無非是簽署了南北韓恢復三八線對峙的停戰協定而已，而中國為之付出的代價是數十萬志願軍的生命，包括毛澤東的長子毛岸英。

尤令國際輿論關注的是，習近平講話中充滿政治動員、戰爭動員的煽動。其中，他引述了毛澤東1953年9月總結韓戰的幾句話：「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的！」毛澤東同一場合還說：「甚麼是最大的仁政呢？是抗美援朝。要施這個最大的仁政，就要有犧牲，就要用錢，就要多收些農業稅。」毛公開表示：「全國人民的生活水準每年應當提高一步，但是不能提得太高。如果提得過多，抗美援朝戰爭就不能打了，或者不能那樣認真地打。」

中共如今要求人民共度時艱，要求各級政府過緊日子，要求民營企業做政治上的明白人，何異於重施故伎？又何異於進行戰爭動員或戰爭準備？習近平號召「永續傳承、世代發揚」抗美援朝精神，何異於「帝國主義亡我之心不死」心態復萌？又何異於要中美永續對抗、世代為敵？

對中共以號召反抗美帝作為維護政權合法性的宣傳，中國網民早已揶揄：「你需要教育，人家給你清華；你需要醫療，人家給你協和；你需要抗日，人家給你飛虎隊；你要開放，人家給你優惠國待遇；你說美帝亡你心不死，美帝只好試試了。」連中國學者也認為，鼓吹抗美援朝精神，只是「不斷的像吹口哨那樣喚醒人們的反美主義，強化中國的民族主義」。

批量生產精神鴉片 再難奏效

習近平主政以來，不停地宣揚紅船精神、古田會議精神、延安精神、長征精神、抗戰精神、抗美援朝精神，試圖激發愛黨愛國熱情，但如此批量生產精神鴉片，再難奏效。習近平一邊宣揚中國人「惹不得」的戰狼思想，一邊警告「任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！不僅根本行不通，最終必然是死路一條！」這又何嘗不是中共應反省及自我警惕的？

李平

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