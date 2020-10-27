武漢肺炎︱林鄭開關 下月內地回港免檢疫「自由行」 特定地區強制檢測硬上「碼」

特首林鄭月娥見記者時表示，過去一星期疫情持續平穩而且下降迹象，但強調「一宗都嫌多」，與此同時全球疫情仍然嚴峻，尤其是西方國家，而且踏入冬季，一般病毒傳播更凌厲。9成輸入個案，外防輸入已相當嚴格，高度密切留意要列入高危地區，目前已有14個地區，今早已要求陳肇始就西班牙及意大利認真考慮列入高危地區。

她強調，防疫並無鬆懈，政府將會在全港設立4個長期社區檢測中心，包括港島、九龍、新界東及新界西，除一般檢測外，亦可為日後需申請健康碼及透過「旅遊氣泡」出境人士，提供付費檢測服務。她指，中心會提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格可下降，政府稍後會公佈價格。機管局本周亦將試行快速病毒檢測計劃，測試為抵港旅客快速檢測的成效。

林鄭又明言推行強制檢測，因未必每個市民會自願檢測，但為公共衞生需要，部份人士需接受病毒檢測。她表示，已開展強制檢測的法律工作，強調並非「全香港無的放矢」，會目標為本，針對有病徵、爆發地區或高風險地區的人士接受檢測，例如貨櫃碼頭、院舍方面。

擬下月推內地港人14日免檢疫及「旅遊氣泡」

至於社交距離方面，林鄭又表明無條件大幅度放寬，但透露部份行業或活動可放寬，包括重開泳灘等設施，下午將會再公佈詳情。她指，政府一向爭取恢復跨境人員往來目標，有關技術性問題已解決，但由於通關問題涉及兩地，須雙方滿意大前提下才可行，而政府目標是下月內與新加坡實行「旅遊氣泡」，與內地交往亦希望下月做到，內地香港居民可率先免14天檢疫，但強調措施開始時會有配額。

至於追蹤方面，政府已招標研發「感染風險通知」應用程式，她呼籲市民記錄自己的行蹤，以方便追蹤病源。而在檢疫方面，她表示竹篙灣檢疫中心會於年底落成，而亞博館有2,000個社區病床備用，亞博旁的臨時醫院亦預料於明年1月前落成。

被問到強制檢測會否涉及人權問題，政府會如何平衡？林鄭稱處理涉及公共衛生議題，政府需要平衝工作，直言有時需果斷處理，「限制你嘅自由」，舉例稱現時市民在食肆用餐都受到限制。

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