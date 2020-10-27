李八方online｜依法守法=法治？ 港大法律學會「思‧法」講座邀包致金吳靄儀解說

呢一年藍絲們成日話法治就係守法，政府亦經常自詡「依法」施政，但究竟咩係法治？港大學生會法律學會將會喺下個月舉辦連串以「思‧法」為名嘅公民講堂同法律論壇，探討當今社會中，法律對大家有咩意義？而嘉賓名單包括終院非常任法官包致金、大律師吳靄儀同埋前港大法律學院副教授戴耀廷，可謂星光熠熠。

呢次法律學會之所以舉辦「思‧法」講座，正正係因為過去呢一年嘅社會衝突，由修訂《逃犯條例》嘅法律而起，隨《緊急法》立《禁蒙面法》升溫，再到《國安法》漸見止息，於是「法律對我們有何意義？法治的概念在今日香港究竟是自由的守衞或是桎梏？」等問題應運而生。

下個月舉辦嘅「思‧法」講座合共有4場公民講堂、一場法律論壇，探討有關法治嘅各種問題。除咗包致金、吳靄儀、戴耀廷外，仲有好青年荼毒室同埋「法夢」嘅成員等，每場都設有台下發問環節，參加者可以直接同嘉賓交流。與其自己有時諗唔通，不如聽吓專家點講啦。（活動詳情可參考港大法律學會facebook專頁）

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