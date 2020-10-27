港大學生會長憂黨委做副校影響校政 批遴選委員會傾側張翔中共

北京清華大學兩名學者申作軍及宮鵬獲推薦出任港大副校長，當中申作軍疑為中共黨員，校委會將於今日（27日）開會討論任命，若通過最快明年1月上任。港大學生會會長葉芷琳今早在港台節目《千禧年代》表示，學生會不認同兩位人選出任副校一職，亦十分關注其黨委身份，表明不希望有黨委加入決策層，憂影響校政，亦質疑遴選委員會的合法性及決定。

特首林鄭月娥今早在行會前見記者亦表示，現時香港有4、5間大學排名全球百名以內，形容這是香港得以在大灣區扮演重要角色的條件之一，故大學亦不停招募世界著名學者、學人，目標一定是追求卓越，關注相關人士的學術成就是無可置疑，強調自己雖然作為校監，但沒有參與招募過程，亦不會干預大學運作。

葉芷琳在電台節目上表示，現時決策層班底向校長張翔及中共傾側，而是次遴選委員會成員名單及準則沒有公開亦不恰當。她稱，遴選委員會由校長張翔任主席，成員包括暫任首席副校長王于漸及研究生代表，欠缺本科生代表。她指出，張翔與兩位候選人共事多年，或涉利益衝突，質疑於遴選時有否涉偏頗決定，要求校方公開遴選過程。

張翔多委任親信疑黑箱作業 遴選委員欠本科生代表

葉又指，王于漸作為暫任首席副校，並沒有經過遴選程序，有違程序公義，質疑其遴選副校的權力及委員會的合法性。她又稱張翔作為主席可任命成員，據她了解多為張的「親信」，質疑構成黑箱作業。

委員今次亦欠缺本科生代表，只有研究生代表，葉引述校方解釋，由於今次遴選副校長職位為「研究」及「學術發展」，因此只設研究生代表，惟葉不認同，指決策層成員會影響所有學生；而學生會事前全不知情，批評校方沒有諮詢學生。

葉又指現時多位副校長均由張翔選出，直言「太多巧合」，而以大學未來發展推廣國際化及多元化來說，兩位人選亦不合適，質疑遴選委員會的決定。

校委會將於今日下午5時開會討論副校任命，葉稱將於4時半向校方遞交聯署信，要求校委會延後委任兩位副校，並調查是次遴選委員會的利益衝突及候選人的背景資料，並公開遴選委員會成員名單及遴選準則，以及要求申作軍作政治申報。聯署已收集逾2,100名師生簽名。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！