港版國安法︱羅冠聰促加拿大制裁中港官員 向港人提供救生艇計劃

香港去年爆發的反修例運動成為國際社會重新審視對華關係的轉捩點，流亡海外的前香港眾志常委羅冠聰及前香港銅鑼灣書店股東桂民海女兒Angela出席加拿大國會對華關係委員會聽證會，力陳加拿大應與民主國家合作對抗中共，羅促請加拿大政府對中港官員實施制裁，並落實予港人的「救生艇」計劃。

12港人被扣留內地，無法與外界聯繫，日前全球各地都有舉辦集會聲援，加拿大國會對華關係委員會（Canadian House of Commons Special Committee on Canada-China Relations）在當地時間周一（26日）亦舉辦以「香港的危機：人質外交下的憂慮」為題的聽證會，有份出席的作證的前香港眾志常委羅冠聰表示，隨着過去一年港府對反修例運動的打壓，港府民望跌至新低，港人對一國兩制信心幻滅，中共繞過香港立法會實施國安法，拘捕及起訴政治人物以打壓表達意見的自由，前香港眾志成員周庭等都被指違國安法被捕，事發後美國對中港官員實施制裁。

羅強調國安法為中共恐嚇港人的法律武器，他認識不少朋友因憂慮墮入法網，而要刪除社交平台帳戶、遠離政治組織等，中共的打壓更波及與港有聯繫的西方學術機構等，他呼籲加拿大毋須再對中共改變、開放存有幻想，應對抗中共意識形態擴張，促請加國政府採取行動，包括封鎖華為，為港人提供難民政策，長遠則應與民主國家合作抗衡中共，如與台灣建立緊密的政治經濟聯繫。

桂民海女兒指加國政府過往譴責行動無成效

另一作證嘉賓為銅鑼灣書店股東、於中國大陸被判囚10年的桂民海的女兒Angela，她再提及父親被綁架及拘禁的情況，包括中方在拘禁桂民海期間指桂民海有意放棄瑞典籍等，Angela直言加拿大也有不少中國人及港人，或許不少人也要提高在日常提高警覺，避免中方騷擾，加上現時有香港抗爭者移居加拿大等，加拿大政府除要多加留意這些人，也要留心在港的加拿大人的安危，促請加拿大政府聯同國際社會加快採取行動對抗中共，又坦言過往的譴責行動成效不彰，明白即使加拿大正在重新思考對華關係，不能輕易判斷，但跨境綁架、政治事件不斷發生，正是代價。

委員會副主席Garnett Genuis發言時也表示，憂慮在港國民有面臨一如桂民海遭遇的風險，被中方拘禁後突被拒絕承認外國國籍的可能。羅冠聽出席聽證會後在Facebook發文表示，議員關注加拿大可以如何與其他國家聯手制衡中共，他認為只要各國領袖認真看待中共對民主國家的威脅，並有足夠動機一同討論，舉例指杯葛北京冬奧、簽訂貿易協議時附加人權條款等短期措施均是方法。

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