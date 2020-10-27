陳同佳案︱林鄭稱陳同佳願赴台 只欠入台簽證

台灣殺人案疑犯陳同佳赴台自首問題仍未解決，死者潘曉穎的媽媽屢次要求特區政府協助不果。特首林鄭月娥在行會前再被問到陳同佳一案，她引述協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳仍然願意赴台自首，但現時只欠一張由台灣簽發的入台簽證。

林鄭說，一般她都不願意詳談陳同佳事件，擔心會引起部份人士情緒波動，特別是兩個受影響的家庭。但她又指出，據她由管浩鳴方面的了解，陳同佳仍然很願意赴台自首，形容現時只欠一張陳同佳的入台簽證。她相信，只要陳同佳獲得入台簽證，事件便可解決，惟入台證的簽發權並不在特區政府，只要陳同佳獲入台簽證，其他輔助工作，港府十分願意協助。

形容12港人為「逃犯」

林鄭又回應12名港人在中國被秘密關押的事件。她以「逃犯」形容12港人，強調他們在香港涉干犯嚴重罪行，但沒有面對香港司法制度的審訊反而選擇潛逃，結果干犯了內地法律，並要面對內地的法律審訊，之後他們返回香港將會再面對刑事責任。她又指，自去年6月起國際社會出現很多全球運動，但外國對12港人事件的演繹並非特區政府樂見，特區政府會反駁外國政客的指控。

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