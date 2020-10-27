反制白宮　命境內美媒申報

中國外交部昨宣佈反制美國將中國媒體列作「外國使團」，要求美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社六間美國媒體駐華分社，七日內向中國申報中國境內人員及財務等資料。

「完全正當合理防衞」

美國國務卿蓬佩奧10月21日宣佈，將六間在美國營運的中國媒體列為外國使團。中國外交部昨反擊，要求美國廣播公司、洛杉磯時報等六家美國媒體駐華分社，七日內向中國申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

外交部發言人趙立堅斥，美國對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，無理打壓，今次的做法是「完全正當合理防衞」。他強調：「如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步的反制措施。」

美國2月將中國五間傳媒列為「外國使團」，中國隨即驅逐《華爾街日報》三名駐京記者；美國3月要求五間中國官媒駐美機構削減60名中國僱員，中國則驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》共13名美籍駐華記者；美國6月又將中國四家官媒機構認定為「外國使團」，又限制中國籍記者簽證停留期為90天，同日在中國進行新聞報道24年的《紐約時報》記者儲百亮因無法延期記者證，被迫離開中國。中國外交部/環球網