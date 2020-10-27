警隊基地疑傳出刺鼻氣體惹示威 事隔一年再多四人被控今提堂

去年10月有網民質疑警方於屯門大興行動基地進行催淚彈測試，導致刺鼻氣體四處蔓延，過百名市民前往基地抗議，其間發生警民衝突。事隔一年，再有四名男女被控非法集結等罪，當中包括去年屯門區議會選舉候選人張贊華。案件今於屯門裁判法院提堂，辯方要求押後案件，以便索取法律意見。案件押後至12月22日再訊，被告獲准以2,000元現金保釋，其間須每周向警署報到。

被告依次為家庭主婦梁舜君（49歲）、朱音音（40歲）、文員張贊華（30歲）以及電腦技術員盧文杰（33歲），四人同被控一項非法集結罪。控罪指四人於去年10月28日在屯門良運街及良德街交界一帶，與其他不知名人士一起非法集結。

梁舜君、朱音音及盧文杰另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，指三人同日同地使用口罩，相當可能阻止識辨身份。盧文杰另被控一項管有物品意圖損壞或破壞財產罪，指他同日同地保管或控制三個士巴拿。

早前已有26人被控提堂，相關案件將轉介區域法院審理。

【案件編號：TMCC1953/20】

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