612金鐘衝突 工程師與酒店職員認非法集結 准保釋候判

去年6月12日金鐘衝突多人被捕，當中6人被控非法集結罪，案件原定今日開審，惟首被告今早因腹痛不適，自行到急症室求診，案件押後至明早處理。而案中另有兩名被告向法庭各承認一項非法集結罪，求情和判刑押後至案件審結後處理。而近日才從內地返港的「王婆婆」王鳳瑤，經數天休息後，今早「久休復出」，再次現身東區裁判法院，為在抗爭運動中被捕被控的同路人打氣。

去年8月在內地遭羈押軟禁且受國安全天候監視的「王婆婆」王鳳瑤，近日返港見記者後，經過數天休息，今早「久休復出」，再次現身東區裁判法院，為同路人打氣。她在庭外雙手捧着一隻綁上黃絲帶、扣上雨傘掛飾的小鴨，每有抗爭案律師和被告經過，便會高呼：「律師加油！義士加油！」王婆婆說：「手足好慘，要嚟支持佢哋！」

兩名認罪被告為工程師梁耀安（25歲）和酒店職員何沛鍇（20歲）。

根據兩名認罪被告承認的案情指，警方於去年6月11日曾就一個翌日開始、一連三日在立法會綜合大樓對面龍滙道南行人路舉行的集會，發出不反對通知書，惟因集會導致夏慤道發生一連串暴力事件，警方其後改為發出反對通知書。

6月12日早上8時半起，大批示威者佔據夏愨道所有行車線，並用雪糕筒、鐵馬及其他物品組成路障堵路。其間警方拍攝的影片顯示，有人於夏愨道東行線近添美道設置用鐵馬組成的路障。警方拉起封鎖線，數百名示威者被拍到在路障前集結，佔據行車路。一名年長示威者站在路障前，手持並揮舞英國國旗。

被告何沛鍇此時被拍到站在示威者前排，與另外數名示威者用膠索帶將鐵馬綁在一起築成路障。其後拉下口罩，容貌被拍下。

至9時半，警方看到示威者搬運大量鐵馬到夏愨道東行線近添美道，包括被告梁耀安在內的人被拍到身處夏愨道近添美道用鐵馬堵一小時。另外有人亦被拍到向警方投擲雪糕筒及水樽。

梁何二人分別於同年8月和9月被捕，警誡下保持緘默。二人的求情及判刑押後至下月13日，其間各獲准以1萬元現金及1萬元人事擔保候訊。

其餘4名被告依次為學生王愷銘（19 歲）、羅兆赫（22歲）、兼職廚師馮智彬（28歲）及侍應郭叡軒（22 歲），各被控一項非法集結罪，指他們去年6月12日在夏慤道近添華道參與非法集結。馮另被控一項非法集結罪，地點在夏慤道近添美道。審訊押後明天處理。

【案件編號：ESCC134/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！