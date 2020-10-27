海龜屍體藏滿膠手套塑膠垃圾 消化道被塞腸穿慘死 部份屬簡體字包裝膠紙

城大專家團隊於本月上旬1星期內，解剖分析了2隻在本港水域死亡的海龜屍體，牠們的消化道及腸道都充斥了膠袋、膠手套、魚絲、飲品或包裝紙等海洋垃圾。其中1隻在長洲發現的未成年雌性綠海龜，更因為誤食塑膠垃圾而慘致腸道堵塞及腸穿窿。

專家呼籲市民若發現有擱淺的海洋動物，要盡快致電1823通知漁護署跟進。到海灘、郊區等戶外地方後緊記帶走垃圾，平日做好源頭減廢工作。

長洲綠海龜屍體 體內有多種海洋垃圾令腸道阻塞

城大的臨床動物醫學系、海洋污染國家重點實驗室團隊，分別在本月7日及13日採取了2次聯合行動，協助漁護署處理2隻年幼海龜屍體，並解剖分析。

第1隻在長洲東灣海灘發現的雌性綠海龜屍體，被發現時屍體腐爛，大部份器官溶化，難以斷定死因。解剖顯示體內有海草、及多種海洋垃圾包括魚絲及膠袋，並令牠出現腸道阻塞及腸穿窿。另外，影像解剖又發現有關龜殼及脊椎有異常地方，可能屬先天問題，也有機會與營養不良、或曾受創傷有關，原因不明。

深井發現海龜屍體消化道有簡體字包裝膠紙

第2隻海龜屍體是有熱心市民，在本月13日8號風球懸掛期間，透過Facebook聯絡城大的相關研究組（海洋動物影像解剖研究組），再通知漁護署作跟進。海龜屍體於深井雙仙灣發現，由於未成熟，故無法推斷性別。

透過影像解剖，發現其食道、胃部及腸道有食物和異物，尤其食道明顯脹大。經傳統解剖後，發現其消化道有大量海洋垃圾，包括1隻完整的即棄塑膠手套、膠袋及樽裝飲品的包裝紙，部份涉及簡體字的包裝膠紙。

參與解剖分析的城大臨床動物醫學系客座助理教授、海洋污染國家重點實驗室研究員葛展榮表示，團隊去年開始展開對海龜的研究，分析現存海龜的健康狀況、海龜屍體的品種及類別，並會了解死亡原因，是否與人為因素或健康問題有關。累積已分析了7隻死亡海龜，包括上述2隻。

海龜壽命可多達80歲，今次發現的2隻海龜屍體估計只有幾歲壽命，呼籲市民要好好保護海洋動物，應從源頭減廢做起，包括減少使用膠袋等塑膠物品。到海灘、郊區玩樂後，記得要帶走垃圾，不要把物品掉入海中。

若發現懷疑擱淺的海洋動物，需盡快致電漁護署跟進。

過往有分析指出，本港並非海龜長駐的海域，牠們也會前往台灣小琉球附近、南沙群島或海南島，故有關保育工作不應只局限個別地區進行。近年世界各地也發生海龜誤食大海中的塑膠垃圾，或被人類棄置的魚絲及魚網纏繞，而發生意外引起關注。

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