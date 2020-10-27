港大11校董促校委延後申作軍委任議案 憂惹「黨委治校」嫌疑

北京清華大學兩名學者申作軍及宮鵬獲推薦出任港大副校長，當中申作軍為黨委委員，校委會今日（27日）於下午5時開會討論任命。港大11名校董今日向校委會發聯署公開信，指事件將無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮，對港大的學術自由帶來非常負面的影響，亦會大大減低日後對優良師資及學生的吸引力，促校委會延後申作軍的委任議案。

聯署校董表示，事件引起港大各持份者極大關注，指香港大專院校的管治制度和國內大學截然不同，並不存在任何黨委治校的安排，以確保港大的院校自主及學術自由傳統。他們又指，校委會如不理會相關合理關切而繼續有關委任程序，是損害港大長遠利益的舉措，促校委會先延後申作軍的委任議案，並參照之前推薦校長人選與大學各持份者，包括教職員、學生及校友會面的安排，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認其能在捍衞院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。

11名聯署校董包括陳家健、陳紹斌、張韻琪、趙潔儀、喬偉鋒、賴振鴻、黎藹欣、廖振華、麥東榮、李沛聰及鄧悦昕。

港大學生會聯署促調查委員會利益衝突

另外，港大學生會亦稱將於今午4時半向校方遞交聯署信，要求校委會延後委任兩名副校，並調查是次遴選委員會的利益衝突及候選人的背景資料，並公開遴選委員會成員名單及遴選準則，以及要求申作軍作政治申報。

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