武漢肺炎︱袁國勇報章撰文再撐有病徵者強制檢測：疫情低位時推行最能發揮功效

疫情稍為緩和下，政府卻擬推強制檢測，港大微生物學系臨牀講座教授袁國勇近日多次表態支持強制檢測，他今日在《明報》以英文撰文，再次力撐推強制檢測。他指強制檢測於疫情低位此時最能發揮功效，因市民檢測意欲低，若無強制檢測，勢必有漏網之魚，令隱形傳播鏈延續，社會應及早公開討論及考慮強制檢測的利害。

袁國勇稱，最理想是每位有症狀的求診人士都自願接受檢測，因輕微徵狀甚或沒有病徵人士最容易遺漏，大部份輕症病人會到政府或私家門診求醫，其中一部份人無接受檢測，這些輕症病人將持續在社區散播病毒，令疫情始終無法徹底斷尾。他又指，邊境已加強控制，大幅減少豁免檢疫人員數目，但檢測方式總有假陰性，難以完全杜絕隱性患者帶病毒入境，繼而流入社區，

他提出5個重點應對疫情，包括入境前檢測、全民戴口罩、監測公共交通工具及街市等處所的通風狀況、市民用手機記錄過去14天的個人行蹤，以及凡有病徵人士必須接受檢測。他認為任何有輕微病徵人士都應到政府診所接受檢測，私家醫生也應建議有病徵病人檢測，但目前私家診所的自願檢測率仍偏低，建議政府加強對輕微病徵病人的檢測誘因，例如可以即場留樣本，而毋須翌日才交回，簡化收集流程。

強調政府須得市民支持才可立法推行

但袁國勇亦表明，若政府未得到市民支持便立法強制檢測，市民未必願意合作，也有可能傷害醫患關係，強調政府有責任向公眾解釋立法與否的利害。

袁國勇今早在商台節目中亦再提到應推行強制檢測，他認為如果人人長期戴着口罩，即使見到人都不除下，疫情一早清零，但並非每名市民都有做足，導致社區有隱性傳播鏈，唯有用「執漏」方法，一有病徵及時化驗，確診後即時將密切接觸者隔離。他說，如果本港及早進入「個案清零」的狀態，第四波疫情才可能不會出現，即使出現，亦不會如第三波般猛烈，跨境活動才有望恢復。

袁國勇希望全港所有醫生包括私家醫生合作，將所有帶病徵病人的深喉唾液樣本送去做病毒檢測，以防在社區散播病毒。

「疫情增速才推強制檢測是傻做法 可設日落條款」

他說，透過私家醫生留樣本檢測的陽性比率高達0.8%，但經機場抵港旅客檢測的陽性率只有0.35%，「（後者）效用比率低成一半」，而且流感及武肺病毒的病徵相似，難以按臨床經驗分辨出來，故要靠檢測找出患者，但相信這項機制不會對醫患關係構成大問題，強調日後有疫苗面世後就毋須再有強制檢測，形容一定可以有「日落條款」。

他強調，強制檢測必須在爆發開始前做，追着疫症增速去做是「傻嘅做法」，認為要趁每日有不多於3宗源頭不明或沒有流行病學關連的病例時去做，因為3宗即社區已有超過3個隱性傳播鏈，有關數字是按第二波疫情有7成外地傳入，3成本土個案而定，當時疫症波幅最高只有3、4宗源頭不明或沒有流行病學關連的病例。

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