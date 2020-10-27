武漢肺炎︱機場明起試用新技術進行快速測試 料可加快取得結果

為配合下月推行與新加坡建立的旅遊氣泡，明日（28日）起政府會於香港機場進行有關武漢肺炎病毒快速測試的試驗。食物及衞生局表示，明日起機場會開始測試RT-LAMP核酸檢測技術，與衞生署目前使用的「金標準」RT-PCR核酸檢測並行，為期兩周，以試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。據悉，若機場快速測試的做法可行，政府希望日後外遊旅客可提早到機場做檢測，結果呈陰性才上機，省卻出發前兩日自行到私營市場做檢測，令對外遊市民影響最少。

所有抵港旅客將於臨時樣本採集中心，接受該兩種測試的採樣。旅客可拒絕參與RT-LAMP的試驗，但仍必須接受RT-PCR核酸檢測。

食衞局表示，將於明天（28日）在香港機場開始測試RT-LAMP核酸檢測技術，有關試驗將與RT-PCR核酸檢測並行，為期兩周，以試驗RT-LAMP技術的靈敏度及可靠性。所有抵港旅客將於臨時樣本採集中心，接受兩種測試的採樣。因今次試驗屬自願性質，旅客如不希望參與RT-LAMP核酸檢測的試驗，可選擇退出，但仍必須接受RT-PCR核酸檢測。「檢測待行」的安排仍然有效，所有旅客仍必須等候RT-PCR檢測確認陰性結果，才能前往檢疫。

食衞局又指，RT-LAMP檢測試驗成本將由提供檢測的機構，即Prenetics承擔。今次政府未有招標而直接欽點Prenetics，當局表示，就物色快速檢測技術，政府及機場管理局對於其他有機會達到足夠靈敏度及特異度，而適用於入境篩查檢測的檢測技術持開放態度。由於政府需盡快尋找更快而可靠的檢測技術，及因應樣本數量和可靠性的考慮，故認為在機場臨時樣本採集中心進行是次並行試驗較合適。

檢測約一小時有結果 惟工序及所需人手較多

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，市面上一些RT-LAMP檢測，約一小時便有結果，較傳統RT-PCR檢測需兩至三小時快，每份試劑分成約200元，但工序及所需人手較多，整體成本未必較RT-PCR檢測低，其準確度仍待更多數據證明。市面上也有其他更短時間便有結果的測試方法，如GeneXpert快速病毒基因測試 ，約半小時便有結果，但成本較高。

之前政府推行全民自願檢測等多個「大茶飯」項目時，沒有公開招標便欽點華昇等檢測機構進行。政府今日公佈會在社區設立4個檢測中心，可方便市民將來外遊前自費檢測。食衞局表示，會以「具競爭性的採購程序」進行，相關程序正在進行中。化驗所必須為衞生署認可的武肺病毒核酸檢測機構，及具備可應付大量專業採樣及檢測能力。

有業界人士表示，部份檢測機構已收到入標邀請，因政府提供場地及基本營運條件，令檢測機構有減價空間，估計價格有機會減2至5成。

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