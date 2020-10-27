學生動源前召集人鍾翰林今再報到前突失聯 傳美領館外被國安帶走

涉嫌違反港版國安法的前學生動源召集人鍾翰林，今早前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護時，懷疑被多名警方國安處人員帶走，至今下落不明。協助鍾翰林的居英港人組織Friends of Hong Kong回覆本報查詢時確認，今早8時許與鍾失去聯絡，最後一次通訊是失聯前4分鐘，鍾表示正被人跟蹤。

本報嘗試致電鍾翰林但電話已關機，並轉駁留言信箱。有份協助起草《香港法案》的居英港人組織Friends of Hong Kong表示，鍾翰林因涉嫌違反港版國安法，原定今日到警署報到，但鍾擔心「冇可能返出嚟」，故早前向其組織求助。由於鍾的護照被扣，無法離港，故協助他向美國駐港澳總領事館尋求政治庇護，惟今早雙方失去聯絡。

Friends of Hong Kong表示，鍾翰林今早前往美國駐港澳總領事館，由於領事館未開門，鍾翰便於附近的聖約翰大廈一間咖啡店坐下，惟大約8時10分，鍾翰林向Friends of Hong Kong表示，正被人跟蹤，無法擺脫，大約4分鐘後便失去聯絡。有目擊者指，鍾被至少4名懷疑警方國安處人員帶走，向中環美利大廈方向離去。

本報已就事件向警方查詢，正待回覆。

現年 19 歲的鍾翰林在7月29日晚被警方國安人員拘捕，其後指自己多次被不知名人士跟蹤，他曾重申自己於國安法實施當天，已解散香港學生動源全體成員，並辭任召集人一職，之後再無使用學生動源名義發佈任何違反《港區國安法》訊息，當時他亦發聲明表明學生動源近日及往後一切動向及言論均與他本人無關。

早前新聞：李彬豪遭台驅逐 違法助港黨媒跟蹤鍾翰林「行為不容於民主法治社會」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！