賞你遊香港免費團景點大路主打酒店自助餐 部份罕見遊新聞博覽館

香港旅遊發展局「賞你遊香港」計劃，各行程星期二起陸續上載至官網，部份旅行團已即日額滿。暫時可見行程均符合包括至少兩個景點、提供在餐廳享用及最少價值100元膳食等要求，部份景點有重覆例如有幾團行程均有太平山頂，較特別是參觀本地廠房，當中有一團會參觀香港新聞博覽館。膳食平均較為吸引，例如有南丫島海鮮餐、酒店半自助餐等。

首日公佈約20個行程，各免費本地團溝通語言主要屬廣東話，部份提供英語、普通話，以購物為主的景點近乎「絕跡」，較特別的包括「古今博覽遊」參觀恆香老餅家廠房等，亦有數個團以中環半山扶手電梯作招徠。旅發局指，今次計劃會以每間旅行社經旅議會審批的行程、資助每名旅客500元形式助舉辦免費本地團。若與部份旅行社經「綠色生活本地遊鼓勵計劃」資助每人200元的本地團收費比較，免費團價值與500元相若。例如康泰旅行社本身開辦的荔枝窩、吉澳等地一日遊團費289元，加上綠色生活本地遊資助即本來收費約489元。

康泰旅行社有份參與「賞你遊香港」，巿場部助理總經理方慧儀指，行程於7月交建議書時設計，主要按當局要求不可與「綠色生活本地遊」重疊景點，針對港人愛打卡例如大館、摩天輪等，亦有講述香港歷史的鐵路博物館。用餐方面顧及抗疫，「巿民可能唔太想一圍圍食，安排自助餐人少少一枱就好啲。」她續指，呈交建議書時各旅行社之間有競爭，不會事先得知對方行程，因此要考慮較吸引景點，而今早免費團反應熱烈，很多人來電查詢。

錦倫旅運推出「香港古今體驗之旅」，暫時屬唯一一個包含香港新聞博覽館作景點的免費團，公司執行董事胡景豪指，屆時會由專業導賞員講解新聞業發展，「例如講返一張相，當年科技無咁發達係點影返嚟呢？睇新聞報幾隻字，背後可能係落好多功夫。」以往本地遊多以外國旅客為目標，他舉例天星小輪、山頂纜車等深受外國人歡迎，今次設計行程分別頗大，例如用膳安排為酒店下午茶，「外國人想食地道嘢菠蘿包之類、坐巴士睇夜景，但香港人可能日日返工都坐緊望緊，所以要加有深度啲嘅景點。」

他指暫時很多人來電留位，惟暫未能預計會有多少人正式報名，「但就算10個人都會成團，利潤唔大，始終旅業喺疫情好受打擊，希望今次帶動氣氛，大家士氣好返啲，唔會好似生晒銹咁。」他補充，為抗疫考慮用膳時會安排相熟人士，以不多於人數上限地共坐一枱，即使以後放寬限制亦會繼續避免「搭枱」。

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