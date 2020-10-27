12港人送中︱要求黃碧雲拆「釋放12港人」橫額 政府：宣傳品不得淫褻或意識不良

政府不斷打壓民主派發聲途徑，議員接連遭地政處要求移除有關評論政府施政內容的橫額，民主黨立法會議員黃碧雲近日在九龍培正道掛出印上「扺抗洗腦教育」、「立即釋放12港人」字眼的橫額，但今日收到九龍西區地政處信件，指內容違反「須遵從香港特別行政區的法律」、「不得展示任何淫褻或意識不良的宣傳品」的規定，要求兩日內拆除，否則食環署會移除宣傳品並罰款。黃批評情況不合理，難以接受，要求港府解釋，議員是否不能監察施政，指出港府不當之處。

繼民主黨新界西立法會議員尹兆堅早前在荃灣眾安街，掛上內容包括建制派大力鼓吹的明日大嶼前期研究撥款、大灣區跨境投票及港版健康碼等的橫額，遭荃灣葵青地政處發信指橫額有不實宣傳內容後，另一民主黨九龍西立法會議員黃碧雲今亦會見傳媒指，她近日在培正道展示兩條橫額，分別提及「扺抗洗腦教育」、「立即釋放12港人」，但今日收到九龍西區地政處來信，指有關橫額違反「路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引」第7（b）（iv）款。

早前新聞：政府疑封殺議員橫額提大灣區投票明日大嶼 屈「失實」要拆除

該條款列明宣傳品的內容須遵從香港特別行政區的法律，不得展示任何淫褻或意識不良的宣傳品，黃碧雲質疑其橫額有何不遵從法律或淫褻、意識不良，「一條講教育，一條講人權」，她強調指引同時列明宣傳內容應為公眾關注或引起公眾關注的議題，相信12港人被扣內地兩個月，音訊全無，又不能找代表律師，市民更質疑警隊有份合謀「送中」，「表達訴求犯咗邊條法律呢？」她質疑政府是否只准橫額宣傳「政府要聽嘅嘢」。

黃稱，今日多次致電予九龍西地政處及地政總署署長，惟均沒有人接聽，目前已留下口訊，「第一呢個係公眾關注議題，無論係教育或12港人送中都好，冇涉及任何宣傳，冇涉及任何收費服務」，強調橫額內容並無違反指引，「如果政府連呢啲都容忍唔到，要透過地政總署刪檢言論，係莫須有罪名」。她亦批評地政處信中表明要求她在兩日內拆除有關橫額，否則會罰款及由食環署拆除，黃指，兩日的限期比黨友尹兆堅更短，手段明顯「愈收愈緊」，更是無理及恐嚇。

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