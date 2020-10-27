【本報訊】韓國出現多宗接種流感疫苗死亡個案後，台灣亦有12人接種後出現不良反應；新加坡當局前晚決定暫停使用包括賽諾菲（Sanofi）在內的兩款涉事流感疫苗，成為首批宣佈暫停使用相關疫苗的國家之一。由於本港亦有進口賽諾菲的流感疫苗，有香港私家醫生為安全起見，即時暫停為病人接種該藥廠的流感針，又促請衞生署抽樣檢查本港的流感疫苗，並準備一旦出現類似不良反應個案時應如何處理。

南韓至今出現59宗接種流感疫苗死亡案例，其中包括由法國賽諾菲藥廠製造的疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，據他了解，政府防疫注射計劃購買的87萬劑流感疫苗中約62萬劑來自賽諾菲，他認為目前未能完全釐清死亡個案與疫苗關係，加上台灣亦出現12宗接種賽諾菲流感疫苗後出現不良反應案例，保險起見他會暫時「hold一hold」，停止為病人接種賽諾菲流感疫苗。

林永和：政府應釋疑

曾續指，新加坡當局前晚決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，認為港府亦應有所準備，一旦香港出現類似不良反應個案應如何處理。他認為署方現時可先抽樣檢查相關流感疫苗，又認為政府未來購入疫苗時不應只考慮價錢而側重某一藥廠，導致一旦出現問題時「冇彎轉」。

家庭醫生林永和指，已為約千名市民接種疫苗，暫未收到任何不良報告。他指韓國接種流感疫苗人數遠超香港，死亡個案未必有直接關係，該藥廠亦有質素保證，但如政府或署方認為未能釐清死亡個案與疫苗關係，也可考慮暫緩接種，待釐清後發表詳細公告，釋除疑慮。他建議市民如接種後有任何不良反應應通知醫生。

賽諾菲發言人稱，韓國所使用之賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批次與香港銷售之流感疫苗批號完全不同，並引述韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會的審查，指調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間無關聯。發言人強調，今年在北半球流感季節全球分發的流感疫苗未發現有任何品質或安全性問題，新加坡亦未有任何流感疫苗相關不良反應，將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。

衞生署回覆指，本港沒有由南韓製造的流感疫苗，並已聯絡香港賽諾菲，得知本港進口使用的疫苗批次與南韓使用的不相同。