港大今開會表決兩清華學者副校任命 前校委憂領導層多內地背景「張翔幫」損國際化

香港大學校委會今日（27日）開會，將表決是否任命清華大學理學院院長宮鵬和清華大學工業工程系系主任兼黨委委員申作軍為副校長。曾任港大校委的港大政治與公共行政學系教授陳祖為表示，倘若通過任命，港大領導層連同校長張翔在內，將有4人有加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）背景，以及5人有內地背景，質疑張翔安插相似背景的人，或令港大的國際化出現嚴重倒退。

曾任港大校委的港大政治與公共行政學系教授陳祖為在Facebook發帖指，一旦校委會通過兩名副校長任命，港大領導層中將有4人有加州大學柏克萊分校，包括校長張翔、副校長（研究）申作軍、副校長（學術發展）宮鵬，以及副校長（大學拓展）田之楠。

陳祖為續指，港大領導層中亦將有5人有內地背景，除張翔、申作軍和宮鵬外，還有首席創新總管兼校長資深顧問何亦武，以及校長資深顧問孫仁。

陳祖為指出，港大的7人校長與副校長團隊中，亦將再沒有女性。陳質疑，張翔是否安插與其有相似背景的人加入港大領導層，以及這會否令港大的國際化努力，出現嚴重倒退。陳更擔心，張翔或會再選一名有美國學術背景的內地人，出任下一任的首席副校長。

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