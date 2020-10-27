屯門醫院醫生涉誤診錯用薄血針致老翁心肌缺氧 被控3項專業失德

西醫何國業8年前於屯門醫院診治一名74歲胸痛老翁時，疑因誤診及錯誤處方薄血針，令病人病情急速惡化，入院4日即病逝。何被控3項專業失德，醫委會今日開審。

案情指，2012年10月13日，當年74歲的男病人林勤成（音譯）出現胸痛等病徵，往屯門醫院急症室求醫並須住院，由當值醫生何國業診治。病人住院首兩日情況較穩定，但至15日情況轉差，包括血壓及血氧濃度下降，何國業處方薄血針，但之後病人情況仍未有好轉，持續惡化至17日凌晨病逝。死因報告指出，病人死於心臟肌肉缺氧。

控方指，何未有善用各項檢測，誤判病人屬於第1型急性冠狀動脈綜合症（acute coronary syndrome，ACS），但事後調查顯示病人屬於較少見的第2型ACS，約每10名病人出現1個病例，不可使用薄血針治療。雖然第2型ACS較少見，但仍有10%機率出現，醫生不應忽視病人患第2型ACS的可能性。控方又強調，今次事件純屬何個人失誤，與醫院資源無關。

何被控3項專業失德，包括未有正確診斷病人病因、錯誤處方薄血針且未在藥物無效時轉變治療方案、及未有及時轉介病人至資深或專科醫生。

控方傳召專家證人心臟科專科醫生李樹堅，李指，較常見的第1型ACS由血管栓塞引起，病人心臟冠狀動脈被血塊堵塞，血液因此無法供至心臟，但案件報告顯示，病人3條冠狀動脈均無堵塞，認為並非屬於第1型ACS。他指，病人冠狀動脈較狹窄，供血至心臟肌肉的能力較差，同時心肌肥大，對血氧需求高，加上病人本身患貧血，三重負面因素下，估計病人心臟肌肉可能出現血液供不應求情況，即第2型ACS。

李認為，對於第2型ACS病人，薄血針並非合適治療方案，加上病人同時出現ACS及貧血，處理上較困難，前線醫生應與高級醫生討論，或尋求與專科醫生會診。

聆訊下午續審，由辯方盤問控方專家證人。

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