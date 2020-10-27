世道人生：警惕左翼思潮（李怡）

拜登父子醜聞越爆越多，美國主流媒體和包括臉書和推特等社交媒體聯手掩蓋屏蔽，FBI保持沉默，拜登父子不作回應，電視辯論主持人輕輕帶過，而民調顯示拜登選情依舊領先。

醜聞雖受美國傳媒全體掩蓋，但無礙訊息流播。過往無數例子證明，當真實被刻意掩蓋，傳言只會更加過份。

據搜尋網站統計，美國最近幾天搜尋「可以更改投票嗎」（Can I Change My Vote）的關鍵句子顯著增加，大批要更改選擇的投票者肯定是拜登的選民。

日前看到美國政治傳播學教授吳旭的一篇文章，他從2016年大選前，民調顯示希拉莉勝選概率是92%而結果輸掉，說明民調在網絡時代不可信。他列出十個相關指標，認為特朗普將以壓倒性優勢擊敗對手。

其中之一是受媒體長期抹黑的影響，特朗普被貼上「白人至上主義」的標籤，個人傲慢無禮的態度，使許多美國人不願公開透露對特朗普的支持，但從經濟和許多政策上，他們強烈相信特朗普是唯一能解決美國華盛頓官僚腐敗機制的以毒攻毒的「毒藥」。因此2016年準確預測特朗普當選的「民主研究院周日快報」就換一個提問角度：「你覺得你身邊的朋友、親戚、同事會投票給特朗普嗎？」高達77%的受訪者回答「是的」。更令人震驚的是：78%要投票給特朗普的美國人不願意自己的同事、朋友和親戚知道自己的投票意向。

吳旭這篇文章發表在親中的「鳳凰新聞」網頁，顯示中國可能兩邊落注。資深傳媒人何良懋在一次訪談中講到在加拿大網頁看到電腦門的所有訊息影像，而提供者則表明是江澤民孫兒江志成等中共相關人士。再加上中國近來大肆紀念「抗美援朝」70周年。這些情況顯示，中國很可能正為應對特朗普連任後與美國脫鈎的局勢作準備。

儘管美國傳媒已經全面不顧事實地挺拜登，連霍士和《華爾街日報》這兩個較中間的媒體也說亨特生意夥伴指證拜登父子收取中國利益的證據不足。《紐約時報》刊在報端的座右銘：「All the News That’s Fit to Print」，過去被所有媒體奉為圭臬，現在被《紐時》和所有媒體違背。

因此，拜登自信一定當選，醜聞毋須回應。

在電視辯論中，他提到若當選他的中國政策時說：「我會要求中國遵守國際規則，不像他（特朗普）大打貿易戰」。

這是最令人恐怖的一句話！這意味着他會一如既往不斷要求中國遵守各項國際規則，而不會如貿易戰那樣對不守規則者作任何懲罰，不會制裁侵犯人權、違反國際承諾的中港官員，不會對受迫害者伸出援手。網民回應：「光這句話，你真的會白等」、「只要把國際規則改到和中國規則一樣，中國就有遵守國際規則囉」。

這句話提醒我們，儘管不關心拜登家族的私生活，卻不能不關心他們同中國之間的利益輸送，有多少痛腳被中國捉住。在已經揭發了這麼多領域被中國滲透、瘟疫從中國傳往全球的情勢下，單憑「我會要求中國遵守國際規則」這句話，若拜登當選，對香港、台灣、美國、世界都是災難。

最令人失望和痛心的是美國媒體。曾任《華爾街日報》總編輯的資深傳媒人Gerard Baker，22日在英國《泰晤士報》發表一篇文章，對美國主流媒體一致反特朗普、一致掩蓋亨特•拜登的醜聞，嘔心地抹黑對醜聞的報道，而意識到美國主流媒體，正「對我們賴以生存的自由及民主制度，構成更廣泛的威脅」。

前幾天在黎智英的文章後，有網民留言，提醒《蘋果日報》國際新聞「長期狂抄CNN、NYT、WP，立場同佢地一樣」，認為值得警惕。

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李怡