【本報訊】政權再揮動國安法幌子，一日之內拘捕三名敢於發聲的年輕人。前學生動源召集人鍾翰林昨日前往美國駐港澳總領事館尋求庇護期間被捕，他兩名前組織夥伴亦先後在警署報到時被捕。三人被指上月起在網上社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，違反港版國安法第21條。

學生動源昨早於facebook發文，鍾翰林昨早8時起失去聯絡。有份協助起草《香港法案》的居英港人組織Friends of Hong Kong表示，鍾原定昨日到警署報到，但擔心「冇可能返出嚟」，因此向組織求助，該組織協助他向美國駐港澳總領事館尋求政治庇護。

由於領事館早上未開門，鍾翰林先於附近的聖約翰大廈一間咖啡店坐下，至大約8時10分，鍾翰林向Friends of Hong Kong表示正被人跟蹤，無法擺脫，大約四分鐘後便失去聯絡。美領館發言人對此沒有回應。

須證發佈貼文才可入罪

法新社報道，根據行車紀錄儀片段，三名男子當時正押解一名男子。《南華早報》亦上載一條影片，有三名男子花園道聖約翰大廈外押解鍾翰林，其中兩人用手按住鍾的頸部和雙手，另一名身穿白色外套的男子則手執一個黑色背包，邊行邊講電話，他們距離美國駐港澳總領事館只有約50米。

下午2時許，學生動源再在fb發帖，表示前成員何忻諾及陳渭賢，分別於沙田田心警署及屯門警署報到期間被捕。

至下午4時半左右，國安處人員將何忻諾押至其大圍住所蒐證，大約逗留一小時離開，其間何忻諾及探員未有就事件回應，亦未在單位內帶走證物。

警方證實，國家安全處人員昨日在中區、沙田區及屯門區分別拘捕二男一女，年齡介乎17至21歲，涉嫌今年9月至今在網上社交平台發表有關煽動他人分裂國家的內容，違反港版國安法第21條。警方指三人涉嫌煽動他人分裂國家被捕，正被扣留調查，並稱行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，何忻諾今晨已從田心警署獲准保釋。

三人今年7月同樣因涉嫌違反港版國安法被捕，當日被捕人士還有前發言人何諾恆。何諾恆昨日向傳媒表示，昨早到田心警署報到，未有被捕。而他們四人7月底被捕後，一直未被落案。

多間傳媒引述消息稱，鍾翰林為三個fb專頁的管理員，包括學生動源、學生動源美國分部及創制獨立黨。學生動源美國分部的fb於9月曾發文，促請美國參、眾議員支持香港獨立。

大律師黃宇逸表示，警方需證明學生動源美國分部的貼文由鍾翰林發佈才可入罪，但「管理員」一職有可能成為推論的證據。

港警領館外拘捕被指挑釁

人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）發聲明譴責事件，認為是次拘捕反映北京違反國際法及其人權承諾，呼籲各國政府考慮制裁令香港人權惡化的人。前香港眾志秘書長黃之鋒斥責警方在美領館外拘捕是充滿挑釁的行為，充份體現中共戰狼外交的野心。

外交部發言人汪文斌則表示不掌握事件，但支持香港執法機構依法履職。