保安外弛內張　海軍陸戰隊員進駐

【本報訊】美國駐港澳總領事館位於花園道，一向以保安嚴密見稱，領事館除了自聘保安把守出入口外，領事館內更駐有美國海軍陸戰隊員。昨日在領事館外發生鍾翰林被捕事件，又傳有社運人士想進入領事館尋求庇護，但現場所見，領事館一帶氣氛平靜，保安未見特別加強。

美國駐港澳總領事館正門昨午有至少三名身形高大的保安在場把守，對面的聖約翰大廈方向亦站有一名保安，當有人上前靠近總領事館時，其中一名保安便會上前詢問來意。據報道，四名嘗試進入美領館的人士昨午沿花園道跑至領事館，記者晚上再到場了解，發現沿路仍有數名保安駐守，但未見正門有警車或警員巡邏。領事館辦公室晚間烏燈黑火，職員已經下班，大閘亦已關上，記者在附近拍攝現場環境時，保安一度上前向記者查問身份及採訪目的，但未有上前驅趕。

進入需預約 禁帶相機食物

事實上美國駐港澳總領事館保安一向十分嚴密，進入領事館人士除了要先預約，並由指定入口進入及安檢，背囊、相機等電子器材也嚴禁帶入，甚至連水、食物也不能帶入領事館內。美國中央情報局前職員斯諾登曾爆料，指美領館內設有中情局分站；保安局前局長李少光2014年曾透露，回歸後美領館員工多達逾千人，但美領館發言人即澄清，指該館只有140名美國員工及180名香港員工。