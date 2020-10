付國豪笑言：以為郭家麒要殺我

【機場衝突案】

【本報訊】自稱《環球網》記者的內地漢付國豪去年在機場遭示威者圍堵及襲擊案昨續審。辯方昨盤問付指,立法會議員郭家麒向在場人士聲言「你叫佢道歉,你叫佢跪低,你叫佢平反六四」,但不可行私刑。付稱知道當時郭站在他身邊,但不知郭是好是壞,更笑言以為郭要拿刀刺殺他,惟隨即向不在庭上的郭致歉。付也同意辯方指片中有男子叫施襲者冷靜,但稱對方或是不想和理非運動變成暴力運動。

自稱神態輕鬆實感恐懼

代表首被告賴雲龍的大狀向付播片,其中《蘋果》直播顯示被人綑綁雙手的付向鏡頭說話,其間不時擠眉弄眼及輕輕舉手。辯方指付當時表情「好cool」、「神態輕鬆,談笑風生」,付答稱他的實際心情不「酷」,而是「苦」。

有線片段顯示有人用「小心地滑」膠牌打向付,遭張超雄制止。盤問下付稱沒印象,但知道有人保護他。付又自言片中看來神態輕鬆,但那時仍感恐懼。片段又顯示救護員到場後,付以英語向郭家麒說:「Don’t touch me, please. (請不要碰我。)」郭表明是醫生,會幫助付,付卻答「I don’t believe you.(我不相信你。)」盤問下付稱當時不信說話者是醫生,亦不信那人在幫他。

代表第四被告黃逸豪的大狀盤問付指,片中有人向一名男子遞索帶,遭男子揮手掌拒絕。付不同意那動作是拒絕拿索帶,並稱該動作也可能表示「等會兒才綁他」,惟同意辯方指該男子最終沒拿索帶。至於辯方稱片中另有人揮拳打付的臉後,該男子即指向施襲者並做手勢示意冷靜。付看片後稱男子是指摘施襲者,也可能是在保護他,但又稱該男子或只是不想和理非運動變成暴力運動,跟純粹保護他有分別,惟亦同意男子實際保護了他。

四名被告賴、黃、何家樂及女被告畢慧芬(年齡20至29歲)今續就暴動、非法禁錮等罪受審,案發於去年8月13日至14日。

案件編號:DCCC812/19