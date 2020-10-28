林鄭：強檢已開展法律工作

【本報訊】特首林鄭月娥昨會見記者時稱，政府已開展強制檢測法律工作，指強制檢測非「全香港無的放矢」，而是目標為本，針對有病徵人士、特定群組、有個案爆發的高危場所、小區等，政府有一定的法律基礎，會用強制檢測權力循有關方面去做。輿論質疑強制檢測違反人權及私隱，林鄭回應說，在處理公共衞生的議題，特別是嚴峻的全球大流行，「有時政府係要果斷，有啲事情要限制人們嘅自由，譬如𠵱家食肆我哋亦限制四人一枱」。

袁國勇力撐：不能太遲

林鄭又預告，官方感染風險通知應用程式將於一、兩周內供市民自願下載，屆時市民進入設有二維碼的食肆、的士等處所時，透過程式作記錄，以便日後政府需要時作追蹤。

食衞局長陳肇始補充，當局正與律政司檢視強制檢測的法律問題包括人權私隱等，亦會聆聽私家醫生和市民意見，但她未有回應一旦市民拒絕，警方會否參與執法。

力推強制檢測的港大微生物學系講座教授袁國勇昨於電台節目上指，應在社區持續出現至少三宗不明源頭個案時開始強制檢測，不能太遲，否則會出現新一波疫潮，但強調當有疫苗應用，就不需要強制檢測，相信只要政府及醫學專家向市民解釋清楚，外界會接受，不會影響醫患關係。

醫學會會長蔡堅說，若政府「霸王硬上弓，咪做囉」，但他認為法例會減低不想強制檢測的病人的求醫意欲，耽誤病情及治療。他促請當局要清楚交代執行細節，例如病人在甚麼症狀下須強制檢測，「病人最終有冇驗，私家醫生又可以點樣知道？病人如果冇驗，咁私家醫生又要點通知當局？要好清楚。」他擔心，若最終立法強制檢測，將凌駕醫委會保護病人私隱的指引，令病人與醫生處於對立。