七成市民反對大灣區港人投票

【香港民研】

【本報訊】特首林鄭月娥昨稱正重新檢視內地港人投票政策，但香港民意研究所的民調顯示，近七成受訪者反對大灣區投票，只有近兩成受訪者支持。浸會大學政治國際關係學系副教授、「香港選舉觀察計劃」成員陳家洛直言，林鄭若硬推計劃，只會斷送香港由上世紀80年代起建立的規章制度。

中間派反對率達67%

香港民研本月19至22日成功訪問1,020名香港居民，了解是否支持容許內地港人在內地投票，結果多達68%受訪者反對，僅約18%支持；以年齡層劃分，反對者中85%為18至29歲，50歲或以上有61%；18至29歲組別中只有3%支持；50歲或以上支持比率亦僅23%。若按政治立場劃分，報稱是「傾向民主派」中達94%反對，報稱建制派支持者中反對比例約14%，但有六成人稱支持。自稱中間派支持者反對比例也達67%。

陳家洛分析，政府未有充份解答港人憂慮，加上無視選管會早前報告指需研究跨境投票引伸的法律、公平性等問題，反映根本未有法理依據，又斥目的只為「控制呢個選舉」。陳強調林鄭若繼續偏聽某一政治取態人士意見，只會激發更多民怨，「係唔會成功，反而會搞到焦頭爛額」。

另外，民調顯示林鄭最新評分只有27.2分，較月初跌1.3分，49%受訪者給予林鄭0分，反對她出任特首比率高達74%，相反支持率僅18%，民望淨值為負56個百分點，跌三個百分點，與半月前分別不大。