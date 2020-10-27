【本報訊】特首林鄭月娥早前聲稱在本月底啟程上京商討惠港措施，但昨日改稱要到下周二、即下月3日才獲北京安排北上，她解釋，因五中全會在前日開始，北上一定不可與會議撞期，又強調押後訪京時間對11月底發表《施政報告》無影響。有熟悉中國評論員指，林鄭因五中全會押後訪京，全因她「又唔認識中國，又自以為是」，又指林鄭北上只屬「接旨」，不存在就惠港措施與中央討價還價空間。

林鄭在行會前主動解釋上京行程，指與五名局長，包括財經事務及庫務局長許正宇、運輸及房屋局長陳帆、創新及科技局長薛永恒、食物及衞生局長陳肇始、政制及內地事務局長曾國衞，下周二會經深圳再到北京與部委討論惠港安排，隨行的還有特首辦主任陳國基。整個行程預計四至五天，其中3日在北京，他們將獲安排出席港澳辦及相關部委的協調會議，之後轉往大灣區。她沒有回應今次訪京會否與習近平會面。

被問到押後訪京原因，林鄭解釋，兩星期前掌握資料是在10月20日前後訪京，由於五中全會在前日開始，一定不可與會議撞期，由於訪京的時間比預期的一日長，故改在11月初上京時間較理想，強調押後訪京對11月底發表《施政報告》無影響。

稱爭取惠港政策

林鄭又表示，訪京目的是向中央爭取支持香港經濟發展，令香港融入國家發展大局，特別是粵港澳大灣區，無計劃討論大灣區港人投票安排。至於有關境外投票問題，她指非完全新的事物，社會和立會也曾經作出討論，公眾意見也非常清晰，但承認政府在此議題難以凝聚共識。

時事評論員劉銳紹直言，林鄭行程混亂非北京問題，而是她不了解中國官場文化，「由下面遷就上面」，領導人行程是機密，習南下到最後一刻才會正式通知，地方官員早已「聞到味」預早騰出日期，但林鄭毫無政治敏感度，到最後一刻才驚覺要押後《施政報告》。因五中全會而押後訪京原因如出一轍，「上面決定咗行程，唔存在就你幾時得閒」，批林鄭「又唔認識中國，又自以為是。」

至於林鄭自稱爭取惠港政策，劉認為是自說自話，「佢𠵱家上去北京只係接旨，唔存在討價還價嘅空間。」他斥林鄭「阿習講乜佢都做」，結果令香港失去原有價值，北京沒誘因給惠港政策。