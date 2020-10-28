民主派當選建築師學會理事：冀以專業發聲「講真話」！

被視為作風保守的建築師學會上月舉行兩年一度的換屆理事選舉，以「開明派」形象參選的華懋集團行政總裁蔡宏興及團隊，和民主派選委團隊「CoVision」成員劉紹禧成功當選。35歲、曾為特首選委的劉紹禧期望以專業發聲「講真話」，打破學會根深蒂固的保守形象，也希望把握每一個崗位，阻擋政治侵襲專業，「盡量以一個香港建築師身份，將我哋嘅意見講出嚟，保持持平角色」。

記者 陳嘉裕

建築師學會一直被指偏藍，香港大部份政府主導的工程，建築師都擔心與政府唱反調後生意受影響，而立場傾向保守。劉紹禧接受《蘋果》訪問時坦言，學會過去亦由保守聲音主導，在社會事件上的立場予人模稜兩可的感覺，但今次選舉開明派獲勝，加上自己也當選，反映業界風氣慢慢改變，建築師期望學會能與社會接軌，「只要本住專業態度去講，理據係根據專業指引，就未必要怕得罪政府或者得罪大發展商，企返喺學會專業發聲。」

他期望當選後可以將新一代聲音帶入學會，重新建立市民對建築師學會的信心，令學會的地位與其他專業界別的公會，如大律師公會、醫學會等看齊。

建制派點名要整頓司法、教育和社福「三座大山」，也令同為專業界別的建築業界響起警號。劉紹禧說，今次參選除了希望改革學會，也希望把握每一個崗位阻擋政治侵襲專業，「政府好多唔同決定都會影響專業，甚至已經係（滲）入到去日常，例如教師、醫護等等都好大程度受到政治事件，同埋政府收緊言論自由嘅措施影響，我哋唔知呢個情況會幾嚴重，但可以預計係越來越差，我哋都肯定，慢慢（干預）隻手會伸到去唔同嘅專業界別」。

就建築業界而言，劉估計政府有一日或會以「國家安全」作為政府批出工務工程的條件，或者未來將有更多工程仿效西九故宮文化博物館，直接委聘建築師，「會唔會成為新常態呢？我哋都唔知」。他說，部份建築師一心只想設計得獎，或者設計時只着重適宜居住，卻忽略了所有工程其實都與政權和政治相關，「會唔會政權用國家安全作考慮，排除某啲建築師參與某啲項目呢？其實都好值得大家考慮」。

劉紹禧承認，《國安法》壓境加上社會黃藍壁壘分明，要本着專業發聲比以往更加困難，而「講真話」的人在工作上、生活上都會感到壓力，惟他堅持要把握每一個崗位守護專業，他亦相信所有建築師同道都秉持同樣的意志。

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