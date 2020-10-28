德英加紛收留流亡港人

【本報訊】自港版國安法通過後，先後有港人在德國、英國及加拿大等國家，以受政治迫害為由成功獲政治庇護。據統計今年港人在海外申請政治庇護數目全面上升，有政界人士指與市民對香港現況覺得惶恐有關，認為各國應考慮放寬港人移民門檻。

多國研改移民政策

2019年6月本民前前召集人黃台仰及成員李東昇獲德國批出難民身份，成為首批獲外國政治庇護的政治人物，隨後爆發反送中運動，大批年輕抗爭者被捕，再加上北京今年在港落實國安法，令更多人逃亡海外。英國駐香港總領事館前職員鄭文傑、公開大學學生劉康獲英國庇護、前香港眾志主席羅冠聰也流亡英國；有外媒指一對港人夫婦獲加拿大批出難民資格，一名參與反修例運動22歲中大女學生，早前也獲德國批出難民身份。

根據《南華早報》報道，港人尋求外國庇護數字大幅上升，以澳洲為例，2018年港人向澳洲申請庇護只有50宗，到2019年急升逾1.3倍至116宗，而2020年至今庇護申請宗數已有136宗。

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿接受查詢時表示，港人到海外尋求庇護人數增加，反映「香港社會好煩，令市民覺得惶恐」，要逃離香港。她們昨與英國領事館人員會面，對方表示英國相關的BNO持有人移民計劃，一個家庭中只要有一人持BNO護照，其直系親屬也合資格一同參與計劃，「可以行呢個（方法）就唔使申請政治庇護」。澳洲早前亦放寬港人工作及學生簽證協助港人申請移民，加拿大國會也正積極考慮有關政策。