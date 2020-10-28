老翁打薄血針亡　西醫涉失德

【本報訊】西醫何國業八年前於屯門醫院診治一名74歲胸痛的老翁時，疑因誤診及錯誤處方薄血針，令病人病情急速惡化，入院四日病逝。何被控三項專業失德，包括未有正確診斷病人病因、錯誤處方薄血針且未在藥物無效時轉變治療方案，以及未有及時轉介病人至資深或專科醫生。醫委會昨日開審，何否認所有控罪，案件今日續審。

控方質疑誤診

案情指，2012年10月13日，當年74歲的男病人林勤成（音譯）胸痛，往屯門醫院求醫並住院，由當值醫生何國業診治。病人住院首兩日情況穩定，至15日情況轉差，包括血壓及血氧濃度下降，何國業處方薄血針，惟病人未見好轉，持續惡化至17日凌晨病逝。死因報告指病人死於心臟肌肉缺氧。

控方指何誤判病人屬於第一型急性冠狀動脈綜合症，但事後調查顯示病人屬於較少見的第二型ACS，約每10名病人出現一個病例，不可使用薄血針治療。控方認為第二型ACS雖較少見，但仍有10%機率出現，醫生不應忽視。

控方傳召專家證人心臟科專科醫生李樹堅。李指第一型ACS由血管栓塞引起，但報告顯示病人三條冠狀動脈均無堵塞，認為並非屬於第一型ACS。他指病人冠狀動脈較狹窄，心肌肥大，加上患有貧血，三重負面因素下，估計病人心臟肌肉可能出現血液供不應求情況，即第二型ACS。

李認為薄血針並不合適治療第二型ACS病人，加上病人同時有貧血，處理上較困難，前線醫生應尋求與專科醫生會診。

辯方指何於13日首次見病人，驗出病人心臟酵素Troponin I較高，顯示有心血管疾病風險，但ACS需要兩次化驗結果才可確診，當時僅得一次結果並不足夠。

何國業作供時亦否認所有控罪，指13日首次見病人時，未能判斷病人確診ACS，因此安排病人留院，其後他放假，15日重新上班時為病人處方薄血針，病人當時病情並無惡化。