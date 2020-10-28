鋪路通關　內地返港免隔離

【本報訊】特首林鄭月娥昨日宣佈，下月開始豁免居內地港人返港強制檢疫14天，為中港通關鋪路，並透露將在港島、九龍、新界東及新界西各設一個長期社區檢測中心，除一般檢測外，亦為申請健康碼及透過旅遊氣泡的出境人士提供收費檢測服務，政府稍後公佈相關收費。

林鄭指免檢疫計劃開始時會設配額。至於與新加坡建立的旅遊氣泡，目標下月實行。食衞局正考慮將西班牙和意大利列入高危地區，來自相關地區人士登機前要先檢測及在酒店強制隔離。連同新增比利時在內，至今有14個地區列高危。

須持病毒檢測陰性證明

食衞局長陳肇始補充，內地港人只需持有病毒檢測陰性證明，就可獲豁免14日檢疫，當局與不同地方進行豁免檢疫時會很小心，如疫症再爆發或風險提高，會適時停止。

但港府未有任何針對港人往返台灣的措施，記者問她港府是否不視台灣為「一個中國」？陳肇始僅稱聯絡不同地區恢復旅遊活動是政制及內地事務局負責。

機管局今起與私人化驗所在機場試行快速測試，據悉試驗由獲政府外判多個高危群組的認可檢測機構Prenetics承辦。

此外，衞生防護中心公佈，昨新增五宗武肺確診個案，全為輸入，累計5,309宗確診和疑似個案。

新增的五宗輸入個案，年齡介乎3至32歲，其中四人由印度來港，餘下一人由法國來港。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，內地仍有零星個案，獲豁免檢測的內地港人應申報內地旅遊史，包括有否到過高危地區。

林緯遜續指，當局需嚴格執行相關人士的醫學監察，認為若做足多重把關措施，相信有關輸入個案會非常少，應可減低社區爆發風險。