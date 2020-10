蘋論：美國境況勝過四年前（古立）

一九八〇年美國總統選舉,列根挑戰角逐連任的卡特。在電視辯論中列根向全國觀眾提問:「閣下今天的境況是否勝過四年前?」(Are you better off today than you were four years ago?)自此,此「四年之問」成為了選情民調的必然之選。當下近880萬美國人感染武漢肺炎、超過22萬人死亡,疫情之嚴峻得未曾有,選民如何回應此「四年之問」?蓋洛普最新的民調顯示,56%美國人稱其境況勝過四年前。特朗普未必要遷出白宮也。

56%人認同特朗普施政

過半人稱許特朗普施政是有所本的。蓋洛普就經濟、抗疫及種族關係此三大議題作民調。 結果顯示,絕大多數共和黨選民贊同特朗普的施政,當中經濟政策且贏得93%人的支持。即使是民主黨人,亦有22%的男性選民支持其經濟政策。特朗普施政贏得56%的人認同殆無異議。

四十年前,作此「四年之問」的列根則殺卡特個片甲不留:得票率高出近10個百分點;選舉人票更是489對49之比;對卡特之不滿顯非筆墨所能形容。雖說生不如熟,選民對角逐連任的總統大多有保留——八四年只有44%的人認同列根改善了其境況;〇四年有911之劫激發的愛國情緒助陣,小布殊只得47%,雖較一二年奧巴馬的45%高出兩個百分點,卻不過半。武漢肺炎乃空前災劫,而得分猶勝登上了聖壇的列根一個馬場,足見特朗普不為疫情拖累。拜登以此為特朗普的死穴,顯然找錯了對象。

即使未舉行大選,為了避疫,超過6,200萬選民已提前投票或郵遞選票;數目之眾相當於2016年總票數的45%。專家估計,到了大選之日,起碼將有1.5億選民投票,推高投票率至65%, 打破一九〇八年以來的百年紀錄。從其踴躍之情可見,無論是民主或共和黨的支持者皆深知這一役不容有失。高投票率對特朗普主凶主吉?

民主黨一向着力發動選民登記。傳統智慧是以認為,新增選民多為民主黨,當中不乏以郵遞投票。事實上,特朗普一再聲稱,郵遞選票易於為民主黨上下其手,對他不利;是以觸發不接受選舉結果的疑慮。然而《經濟學人》指出,研究顯示,確有郵遞選票因誤填資料或忘記簽名等錯失而作廢;可是共和黨以有學識的高收入白種人居多,選票出錯作廢的機會較民主黨人為低。譬如在佛羅里達州,估計有0.2%特朗普擁躉的選票將作廢,支持拜登的廢票則不難倍之至0.5%。新手民主黨選民填錯選票的機會更高。郵遞選票激增不見得必然不利特朗普。

拜登揀賀錦麗累鬥累

如若選上,就職之時拜登將屆78歲,為史上最高齡的總統。若是不能完成四年任期,52歲的副手賀錦麗將繼承大寶。民主黨初選是場有二十多人參加的淘汰賽,賀錦麗第一個出局,贏不到半張選舉人票;可見黨內認定她未夠秤。為了取悅左翼年輕選民,她卻學穿迷你裙、紮孖辮的小甜甜那樣賣萌;這個士啤真命天子怎不叫人看得一步一驚心。拜登揀賀錦麗為副手,不難重蹈2008年麥凱恩揀佩琳為拍檔以致累鬥累之覆轍。

這當然尚未計《信報》林行止先生所稱的「拜家子」電腦門事件。除了不堪入目的醜聞圖片影像、勾搭新寡大嫂、孌童、嫖妓、吸毒等的相關電郵,電腦尚儲存了拜登兒子肯特利用其副總統兒子身份發烏克蘭、中國財,甚至為其老父當收數佬之黑材料。一旦入主白宮,敵對國家怎不以「拜家子」劣行為要脅把柄?這又能叫選民放得心下麼?

哪怕落敗,特朗普亦可堪告慰。在位四年,遇上史無前例的疫情,可依然贏得到過半國人的支持。更是難得的是,大選前一個星期,他推舉的巴雷特以48歲之「稚齡」出任最高法院的終身法官,是他推舉的第三名大法官,有望扭轉半個世紀以來所謂思想進步的法官插手干政的局面。其影響之深遠,絕非四年一任的總統所能比擬。單從這個層面來看,當下境況已然勝過四年前多矣。做多四年,特朗普肯定能一新美國以至全世界的局面。阿門。

