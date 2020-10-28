警察藉限聚令狙擊 陳淑莊4月酒吧開會 與會者被控違令

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食聯盟召集林瑞華，於今年4月限聚令禁止多於4人的聚集，及酒吧關閉14日期間，在酒吧「落半閘」開會，之後遭特首林鄭月娥及親建制陣營窮追猛打。林瑞華周二（27日）透過社交網站表示，他與其他涉事人收到法庭傳票，將於後天（29日）出庭應訊。

林瑞華表示，法庭傳票指他與其他涉事人於今年4月2日至3日期間，違反限聚令及相關抗疫規定，要求他們後天到九龍城裁判法院應訊。他續指，稍後會與律師商討案情，現時未能透露太多細節，同時感謝外界的關心。

陳淑莊曾指：會議屬獲豁免之群組聚集

今年4月初，陳淑莊曾就事件發聲明指，當日因政府突然宣佈酒吧關門14日，一眾業界人士手足無措，故聯絡林瑞華求助，她與林就與一眾苦主開會解釋新規例，並討論翌日舉行的記者會。

由於立法會大樓於晚上8時關閉，於是她才到願暫停營業及借出地方的食店開會。陳淑莊強調，有關會議在私人地方進行，亦屬獲豁免的群組聚集，即「為執行法定團體或政府諮詢機構的職能而進行的群組聚集」。

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然而之後港府指酒吧可能符合公眾地方定義，指議員在議會外參與或組織群組聚集，不屬獲豁免範圍，而前特首梁振英更懸紅2萬元予「爆料人」，特首林鄭月娥也不點名指，「議員在議會以外其他場合參與或組織羣組聚集，即使是在履行他們認為的議員職能，都不在豁免的範圍內。」

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