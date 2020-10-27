不滿報道下架　now主管︰唔想變TVB

【本報訊】now新聞及財經資訊主管陳鐵彪下令將評論候任港大副校長申作軍疑是中共黨員的新聞下架，引起新聞審查的質疑。據悉，now新聞台多名部門主管質疑下架的需要，又認為陳繞過採訪主任直接下令，有做壞規矩之嫌，強調「唔想成為另一個TVB」。陳鐵彪堅持報道有問題，不滿事件在外流傳。

據悉，now新聞台各部門主管及採訪主任昨與陳鐵彪開會討論「葉建源：冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」報道下架事件，部份人情緒一度激動，多名主管質疑下架的需要，認為陳越過採訪主任下指令，有做壞規矩之嫌。有採訪主任指當日除無綫新聞外，眾多傳媒均有報道葉建源的回應，證明報道符合行業基本和標準操作，強調不想now新聞台公信力被破壞，「唔想成為另一個TVB」。

陳鐵彪死撐「有問題」

陳鐵彪早前回應「眾新聞」時曾指「我認為不適合咪落架囉！」他昨在會議仍堅持報道「有問題」，並對有關消息在社會流傳感不滿，令他成為焦點，惹來抨擊。各部門會上決定，日後對新聞的意見需集體討論，再由採訪主任向下屬下指令，避免有人一錘定音。本報多次致電陳鐵彪未獲回覆。

消息人士關注，now日前回應事件的聲明以「now TV」名義發出，而非「now新聞台」，或顯示事件驚動now TV管理層。

陳鐵彪所指報道「有問題」之處仍未釐清，now聲明指港大當日指媒體報道錯誤，故「基於審慎原則作出若干編輯改動」。港大至今未回覆報道不符事實之處，惟有港大消息人士當晚透露，「事實不符」是指申作軍在加州大學柏克萊分校的教學及研究時間比清華大學多，故他應為柏克萊學者，而非清華大學學者。