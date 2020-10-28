【本報訊】天水圍警署10名警員今年4月下班後違限聚令，一同食消夜為女同袍送行，怎料發生警長打女警事件。涉案警長一再提出守行為了事但失敗，昨在開審前改口認罪。庭上披露事緣女警向警長敬酒被拒，不但揶揄警長，紅酒更濺中他的白鞋，憤而扯女警頭髮十秒。辯方求情指警長會失去工作，遭裁判官水佳麗質疑「有冇咁嚴重」後改口稱很大機會失去工作。水官明言「唔係事實唔好隨便講」，不要信口開河。

現已停職的被告梁珏榮（40歲）於4月19日在元朗屏會街屏會中心外的行人路襲擊31歲女警蘇伶雅，水官先索閱被告背景及社會服務令報告，准被告保釋至下月10日判刑。

白鞋被酒濺中復遭揶揄

被告與女警蘇伶雅及八名同袍事發當晚到元朗吃消夜歡送蘇，蘇多次向被告敬酒，均遭被告拒絕。蘇揶揄被告不能再喝，兩人因此爭執，同袍分開他們，並帶蘇離開，惟蘇行至屏會中心外時遭被告追上，被告扯蘇頭髮約10秒。被告跟着離開現場，蘇則到醫院求診，她的頭皮泛紅及觸痛，腋窩擦傷。被告到警署自首，否認襲擊蘇，並表示蘇向他祝酒時「用紅酒淋落我隻腳度，我自然反應推開佢，我冇打過佢，之後佢𢱑損我隻左手」。

辯方昨求情時一度稱女警向前仆，被告才扯女警頭髮。水佳麗問辯方：「想扯佢起身？所以扯頭髮？」控方表明不接受這說法，更向辯方稱「咁你唔好認罪」。辯方稍後收回有關「扯頭髮起身」一說。

辯方指被告1998年當差，20年後晉升為警長，獲警隊內部、美國執法部門及市民讚賞廿次。被告性格並非暴戾，事後向心理醫生求助，望了解犯案原因。被告只因一時鹵莽，為了十秒的愚蠢行為而抱憾一生，更賠上前途，失去工作。水官聞言問：「失去工作？有冇咁嚴重？唔係事實唔好隨便講。」辯方澄清，被告只是接受紀律聆訊，很大機會失去工作，水官着辯方不要信口開河。辯方謂，被告的行為令警隊蒙羞，願向女警賠償3,000元，望法庭判罰款或社會服務令。

官：行為不受控令人困惑

水官指被告不願飲酒，值得稱許；兩人案發時均非當值，但法庭須保護執法人員，而被告並非一下撞開女警，而是追上前施襲，行為不受控，實令人困惑。水官期望被告日後能常懷謙卑的心，對他人所犯的錯不要過於介懷。被告於2005年有一個交通案底，辯方稱現已失效。

案件編號：TMCC926/20